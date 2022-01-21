【外圍經濟】日本１２月核心ＣＰＩ按年升０﹒５％，低於預期

《經濟通通訊社２１日專訊》今早日本內閣府公布通脹數據，剔除生鮮食品的１２月核心消
費者物價指數（Ｃｏｒｅ ＣＰＩ）按年升０﹒５％，前值０﹒５％，低於經濟學家預期的
０﹒６％。
分析指，岸田文雄內閣推出刺激經濟政策後，Ｃｏｒｅ ＣＰＩ並沒有顯著上升，說明日本
央行距其２％通脹目標仍有很長的路要走。投資者亦確定日本央行不會改變寬鬆貨幣政策立場，
央行行長黑田東彥日前亦強調，加息完全不在議程之中。（ｊｆ）
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