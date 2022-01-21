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21/01/2022 11:01

【外圍經濟】大摩料布蘭特原油年內升至每桶１００美元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》摩根士丹利預計，布蘭特原油年內將升至每桶１００美元。摩
根士丹利在給客戶的研究報告中指出，原油庫存去年大幅下降之後，到今年底料進一步下降。備
用產能將從目前的每日３４０萬桶，減少到每日２００萬桶。
　　報告還指，隨著綠色產業的推進，用於提高石油產能的投資到本１０年末料萎縮３０％。鑒
於石油市場的韌性，摩根士丹利將油價預測從每桶９０美元調整為１００美元。（ｊｆ）


　

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