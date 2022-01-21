【國際要聞】中俄在安理會阻止美國制裁北韓方案

《經濟通通訊社２１日專訊》聯合國安理會周四舉行閉門會議，討論北韓試射彈道導彈。美
國的制裁方案受到中俄阻止。美方稱，中俄反對制裁，給平壤政權開了一張「空白支票」。
美國、英國、法國和日本等國早前發布聯合聲明，譴責北韓最新的導彈試驗，並呼籲聯合國
對那些為北韓「非法武器計劃」效力的人實施制裁。
美國在安理會推動對５名北韓相關人士的制裁，中方表示需要時間研究，俄羅斯則要求美方
提供更多證據。（ｊｆ）
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