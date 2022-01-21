【國際要聞】拜登與岸田文雄將於今日舉行視像峰會

《經濟通通訊社２１日專訊》美國總統拜登今日將與日本首相岸田文雄舉行視像峰會，是兩
人任內首次。華府消息指，拜登將尋求岸田支持，在俄羅斯攻擊烏克蘭時採取一致行動。
消息稱，拜登希望與日方討論強有力和一致的行動，以阻嚇俄羅斯對烏克蘭的侵略行動。雙
方同時還會討論「共同的威脅」，暗指中國的軍事崛起和北韓近期測試導彈。岸田日前於國會表
示，會借此次峰會提升日美同盟層次。（ｊｆ）
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