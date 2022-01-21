【外圍經濟】新冠變種打擊市道，英國１２月零售按月跌３﹒７％

《經濟通通訊社２１日專訊》經過１１月的零售反彈後，英國１２月零售總額按月下跌

３﹒７％，按年下跌０﹒９％。

其中，非食物類店舖的銷量下跌７﹒１％。由於很多人居家工作，使得汽車燃油銷量下跌

４﹒７％。食品類店舖銷量下跌１％。而網購比例則由１１月的２６﹒３％，微升至２６﹒６％

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在英國國家統計局公布數據前，已有分析指出，Ｏｍｉｃｒｏｎ快速蔓延迫使英國政府在上

月收緊防疫措施，料會打擊零售市道。（ｊｆ）

