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即市新聞

21/01/2022 18:04

《台股攻略－黃振宇》台股跌過３００點，失守１８０００點關口

　　《台股攻略》受美股下跌影響，台股今日（２１日）走弱，各類股份疲弱，指數一舉跌穿
１８０００點口，收１７８９９點，重挫３１９點，創下今年收市新低，成交金額為３０４１億
元（新台幣．下同）。
　　電子權值股的台積電收６４１元、跌１﹒５％；聯發科收１０７０元，跌１﹒８％；鴻海及
聯電亦分別下跌１％及１﹒１％；矽力─ＫＹ跌４％，欣興大跌９﹒５％，電源管理晶片廠的力
智早段曾升至１０１５元，一度躋身千金股，惟收市倒跌１﹒２％至９７１元。貨櫃三雄中，長
榮跌勢最重，收１１５﹒５元，跌６﹒８５％；陽明更是失守百元關口，收９９元，跌４﹒８％
；萬海收１５１﹒５元，跌５﹒９％。散裝航運的宅配通及慧洋─ＫＹ逆市上揚，分別升
３﹒９％及１﹒８％。金融股同樣受到影響，三商壽、旺旺保、新光金、聯邦銀、王道銀行、統
一證、國泰金及富邦金均跌超過２％。防疫概念股則逆市走強，寶齡富錦及亞諾法均升超過６％
。投行摩根士丹利（Ｍｏｒｇａｎ　Ｓｔａｎｌｅｙ）在最新報告指出，電視面板價格可能會在
幾個月後反彈，但其價格仍具不確定性，認為面板股價很難上升，因此下調友達及群創等評級，
料在第二及第三季下游企業增加補庫存需求時，電視面板價格才有望從谷底回升。
　　雖然台股市場基本面維持正面，但疫情及下周假期將至，台股呈現持續震盪，投資氣氛回落
，預料指數待農曆新年後才有望反彈，投資者宜保留資金，觀望大市動向。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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