《窩輪豪情－梁業豪》教你如何從指數牛熊證市場內找出後市啟示

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、地產

建築業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

新地（０００１６）、友邦保險（０１２９９）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選瑞聲科技（０２０１８）、時代天使（０６６９９）與舜宇光學科技（０２３８２）。

昨天（２０日）從低位大幅回升，大量指數熊證被強制性收回，正常而言，於市場內缺乏進

一步殺倉的誘因的情況下，好友大戶多會暫時收手，讓市況平靜下來，吸引新一批投機者入市持

有熊倉後，才發動下一輪攻勢。今天（２１日）起，我們應觀察指數熊證重貨區的移動情況，從

而判斷好友大戶的下站進攻目標。另一方面，若見指數牛證的重貨區上移，即代表看好後市的投

資者增加

，並將其短期最後防線推高，不排除已獲豐厚帳面利潤者入市轉倉，沽出低收回價的指數牛證套

利，轉持高收回價，成本較為便宜的指數牛證，繼續看後市揚升。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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