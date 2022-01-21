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即市新聞

21/01/2022 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》教你如何從指數牛熊證市場內找出後市啟示

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、地產
建築業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
新地（０００１６）、友邦保險（０１２９９）與龍湖集團（００９６０），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選瑞聲科技（０２０１８）、時代天使（０６６９９）與舜宇光學科技（０２３８２）。
　　昨天（２０日）從低位大幅回升，大量指數熊證被強制性收回，正常而言，於市場內缺乏進
一步殺倉的誘因的情況下，好友大戶多會暫時收手，讓市況平靜下來，吸引新一批投機者入市持
有熊倉後，才發動下一輪攻勢。今天（２１日）起，我們應觀察指數熊證重貨區的移動情況，從
而判斷好友大戶的下站進攻目標。另一方面，若見指數牛證的重貨區上移，即代表看好後市的投
資者增加
，並將其短期最後防線推高，不排除已獲豐厚帳面利潤者入市轉倉，沽出低收回價的指數牛證套
利，轉持高收回價，成本較為便宜的指數牛證，繼續看後市揚升。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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