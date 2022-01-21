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即市新聞

21/01/2022 08:56

【虛幣世界】加密貨幣先升後回，比特幣跌穿四萬一

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隨著美國股市動盪，加息消息困擾市場，加密貨幣市場早段先
升後回，其中比特幣於四萬三美元遇見阻力，並跌落穿四萬一美元關口，以太幣跌至三千美元，
而美國科技股下跌與加密貨幣市場有互相影響的情況。分析相信比特幣最大阻力將會在四萬五至
四萬八美元左右，並於四萬美元有一定支持。
　　加密貨幣基金ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ首席執行官　Ｊｏｅ　
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ　表示，投資者最初對美聯儲關於數字美元的研究持樂觀態度，並指消息
會增加加密貨幣的可信度，而這種可信度會導致需求增加；至於近期下跌，他認為是需求下降和
一些季節性因素。他解釋，從歷史上看，一　月是一個疲軟的月份，所以希望在接下來的幾周內
，活動和需求將會增加。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報元４０９４３﹒６８（美元．下同），升０﹒６５％（２４
小時比較．下同）；以太幣現報３０１９﹒１１元，升０﹒５９％；艾達幣報１﹒２７元，升
０﹒７２％；瑞波幣報０﹒７２６元，升０﹒９３％。（ｕｌ）

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