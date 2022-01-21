【企業盈警】固生堂（２２７３）料去年綜合虧損增加不低於７０％

《經濟通通訊社２１日專訊》固生堂（０２２７３）發盈警，截至２０２１年１２月３１日
止財年，預期將錄得綜合虧損淨額增加不低於７０％，經調整溢利淨額增加不低於７５％。
另外，公告指可轉換可贖回優先股已在公司於２０２１年上市後，轉換為普通股，預計不會
於２０２１財年後就可轉換可贖回優先股的公允價值變動，確認任何進一步虧損。（ｅｒ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話21/01/2022
【即市專題】內房興奮過後唞唞氣 轉吼內險股好過？
|FOCUS21/01/2022
【FOCUS】斬斷權力與資本勾連 中紀委瞄準平台腐敗
|財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】比特幣失守四萬美元，俄羅斯提案全面禁止加密貨幣
|開市Good Morning21/01/2022
潘鐵珊：港股破兩萬五後整固 美反壟斷法對科技股影響微
|大行報告21/01/2022
【大行炒D乜】大行看淡安踏目標價 瑞聲遭兩大行唱淡
|財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】加密貨幣先升後回，比特幣跌穿四萬一
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰