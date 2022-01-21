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21/01/2022 12:05

【企業盈警】固生堂（２２７３）料去年綜合虧損增加不低於７０％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》固生堂（０２２７３）發盈警，截至２０２１年１２月３１日
止財年，預期將錄得綜合虧損淨額增加不低於７０％，經調整溢利淨額增加不低於７５％。
　　另外，公告指可轉換可贖回優先股已在公司於２０２１年上市後，轉換為普通股，預計不會
於２０２１財年後就可轉換可贖回優先股的公允價值變動，確認任何進一步虧損。（ｅｒ）

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