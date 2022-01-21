《炒股戰記－富仔》阿爺監管似放鬆，美團中海外係時候買啦！

《炒股戰記》在下富仔，係一位敢試敢闖、視炒股為樂嘅９０後。富仔嘅字典從無放棄，只

有堅持！因為我相信喺茫茫股海中，只要搵啱方法，保持信念，身心都可以致富！富仔嚟緊嘅炒

股戰記，會同大家講講我個模擬倉，要睇實邊隻股票板塊、幾時入手幾場走人，每兩星期同大家

ｕｐｄａｔｅ一次，從中搵出致富策略！

魚缸近排好番少少，尋日（２０日）恒指更加升超過８００點，上番去２４９００點樓上，

富仔心情大靚呀！尋日升得咁急，今日嘔番少少出嚟都好正常嘅，亦似乎等緊聯儲局議息結果。

睇埋公仔圖，上星期三（１２號）裂口高開低收，出咗個吊頸，都知唔係好嘢，結果之後幾日都

係陰跌。去到尋日突然爆升，今日仲頂得住，升少少，日線圖走勢仍然好靚，好大可能出現另一

個上升旗形，回多少少可能再彈過㗎！所以，富仔覺得嚟緊魚缸上番２５０００應該係時間問題

啫。趁呢個短暫嘅整固，富仔搵到兩隻心水股同大家開心「些牙」，分別係美團（０３６９０）

同中海外（００６８８）。



＊監管重拳殺傷力減低＊



美團，科技佬嚟喎，唔好啩？的確由舊年開始，阿爺係咁出「大技」，左一拳反壟斷法，又

一拳連環約談，班科技佬接完一招又一招，好多都搞到腸穿肚爛、七孔流血，ＡＴＭ三位大佬送

晒入ＩＣＵ搶救，百度（０９８８８）、嗶哩嗶哩（０９６２６）都要包到成個木乃伊咁，抖咗

好耐先好番。嚟到新一年，班科技佬可能又要接招，只不過近排富仔發覺，阿爺出招好似無之前

咁大殺傷力。

呢排阿爺出咗個水蛇春咁長嘅「關於推動平台經濟規範健康持續發展的若干意見」，簡單啲

講係要規範平台企業投資入股金融機構，亦會加強對平台廣告、收費同產品誤導嘅執法。又嚟規

範？咁咪好大鑊？咪住，今次都有「推動發展」嘅部分，提到支持平台經濟發展，希望平台企業

加快人工智能同國際化發展。

之前科技佬跌完一鑊又一鑊，都係驚阿爺啲整改搞到佢哋無晒增長。科技佬無增長，又點樣

鹹魚翻生呢？但係，今次阿爺畀嘅「意見」，講到明平台經濟發展都好緊要，希望畀到啲平台佬

就住ＡＩ、國際化呢啲框架做得更好，等你都有啲空間發展下，唔係完全要打到佢哋「謝晒皮」

，好似對科技佬釋出咗啲「善意」。

又咁講，１月份已經過咗近三個禮拜，暫時都未睇到阿爺再有重招對付科技佬，更何況上年

已經出咗咁多招，富仔心諗科技佬都應該識ｄｏ啦，免得再搞到阿爺唔高興，費事再次中伏。仲

有，科技佬個價已經跌到好殘，心水清嘅朋友都應該知道：係時候要助佢哋一把啦！技術上嚟睇

都係入手嘅好時機。當中，富仔發現美團係一個唔錯嘅選擇。



＊美團監管風險逐步降低＊



美團舊年因為判定為「濫用市場支配地位」嘅企業，判罰款３４﹒４２億銀人仔，全年都無

乜好日子過。舊年第三季嘅成績表亦唔太靚仔，收入４８８﹒２９億銀人仔，按年增加

３７﹒９％，好過平均預期嘅４８５﹒７３億銀人仔。但係，公司淨虧損９９﹒９５億銀人仔，

去年同期賺咗６３億銀人仔，即係話轉盈為虧，仲差過預期嘅蝕７０﹒４２億銀人仔添。

美團接完呢一拳之後，睇嚟都知驚啦。董事長王興話過，支持加強監管餐飲外賣行業，相信

可以幫到行業「健康有序發展」，而美團亦能夠喺公平競爭環境下營運。佢重申，已經執掂內部

監管機制，仲寫包單話公司嘅營運做到反壟斷同市場競爭等監管要求。

另外，美團舊年第三季成績表咁差，某程度因為多咗外賣車手福利嘅開支。公司話，嚟緊會

確保外賣車手嘅福利合規，富仔亦覺得隨住員工成本嘅增加，可能會將呢啲成本轉畀消費者，公

司今年嘅盈利應該好番唔少，加上之前嘅罰款都係一次性，有晒之前犯錯嘅經驗，相信再有罰款

呢啲額外開支嘅機會唔大。



＊美團回至２２８銀附近入貨＊



咁可以點部署呢？睇美圖嘅日線圖，股價喺舊年１１月中升到最高２９７﹒６銀，之後形成

一條下降軌，更加有兩次裂口低開。不過，去到今年初第二次裂口低開後無再跌落去，開始逐步

上升，尋日仲整咗支大陽燭，應該係時候要爆啦！今日尾段造番好，出現兩連陽，１０天線升穿

２０天線，ＭＡＣＤ快線都逐步拋離慢線，走勢嚟講幾好㗎。

富仔覺得嚟緊美聯儲議息結果，可能會對科技佬有啲影響，股價都會有少少整固，但係呢個

整固相信會比較短暫。富仔會喺２２８銀附近先買入，初步目標睇舊年１１月尾裂口低開前一日

嘅低位２６０銀附近，買５００股試試佢！



＊中海外回至２１﹒５銀可部署＊



除咗科技佬之外，富仔覺得內房佬都好咗好多。大家相信都有留意到，不斷有消息指阿爺對

內房佬「好人」咗啲，包括放寬「三條紅線」，畀優質房企可以買身陷困局嘅房企嘅項目、放寬

房企預售資金使用等，而今個月一年期ＬＰＲ都調低咗１０基點，似乎成個氣氛同上年唔同晒。

加上有「孖屐」人士講過，神州樓價跌咗唔少，阿爺都要諗下內需疲弱嘅問題，唔可以再令到房

企冧落去，令到房企暫時「鬆一口氣」。仲有，同科技佬一樣，內房佬跌到殘晒，好多隻估值已

經平到爆，趁阿爺鬆啲手，要快趣啲入手啦，優先留意啲有阿爺十卜嘅內房佬。

阿富就覺得中海外（００６８８）本身質地唔錯，市盈率只係４﹒７６５倍，低過同係國企

嘅潤地（０１１０９），抵博啲。睇公仔圖，中海外今個月初，一路沿１０天線升上去，但近三

日喺２２個半樓上似再整固。富仔會等股價落番２１﹒５銀買入，目標睇舊年７月嘅頂位

２４﹒０７銀，跌穿１９﹒９銀先至止蝕走人，同樣買５００股試試佢！



富仔依家個倉＊＊：

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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美團 ５００股 設定買入價２２８﹒００（未到價） ２３８﹒００ －

（０３６９０）

中海外 ５００股 設定買入價２１﹒５０（未到價） ２３﹒４５ －

（００６８８）

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股票市值 ： ０元

剩餘現金 ： １００００００元

組合淨值 ： １００００００元



＊ 數據截至１月２１日收市

＊＊ 以上是個倉屬模擬倉

