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21/01/2022 09:30

《談國論企－黎偉成》中國須強力反擊拜登政經攬炒

　　《談國論企》中國過去一年備受拜登在政治、經濟、軍事等全面圍堵和攬炒，今後在美帝國
霸權主權對華政策抱有任何期望，在繼續保持平等互利大門的同時，更要在（１）涉台的主權，
涉港、涉疆、涉藏等內政事務上狠狠反擊美帝的惡意搗亂，（２）更為積極以「穩字當頭、穩中
求進」以內需、內產力促經濟強力發展，（３）強化與歐亞等各國的政經聯繫及合作，和（４）
鞏固與俄羅斯、朝鮮及第三世界國家或地區的友好關係，是為對美重大反擊。
　
＊自強不息發展經濟強力維護主權內政＊
　
　　我一直狠批美國把仇華、壓華、反華作為長期國策，只是一眾政客、政棍在不同時期，採取
不同策略和行徑，由是對拜登於２０２１年１月２０日就任後不久舉行的首個記者會，說過的「
不尋求與中國對抗」狠批：不要盲信，強調此語表面「中聽」，實際最重要的是此人同時表示「
不會允許中國超越美國成為世界頭號強國」之語，乃仇華壓華惡思。事實上，中國在過去一年以
來基本沒有受到拜登曾言之「合作」，而是在政治、經濟、軍事、科技、人員等許許多多方面的
「全包（圍）宴」。建議中國對美的今年以至今後的政策，重點為：
　　要有針對性地反擊美國對華的打壓，就是（一）在涉台之主權，涉港、疆、藏之內政等政治
問題上，要堅決打壓美帝的越來越露骨的挑釁。拜登甚至「混世魔王」特朗普近年中屢屢在政經
等全方位圍堵、攬炒，力圖把中國壓下去之劣行不得逞，也就在主權、內政等方面惡劣地挑釁中
國，故中國很有必要堅守陣地和狠狠反擊之：（ｉ）要強化對台灣在「統」方面的各種力量，更
要在文宣和武力上力壓民進黨露骨的「台獨」惡行；（ｉｉ）在涉疆問題，美帝居然以「滅絕」
的大謊言拒進口新疆產品，更以此作為聯群結隊不派官員出席以「抵制」２０２２年２月的北京
冬奧等，都要毫不留情揭美「底牌」。
　　至於（ｉｉｉ）涉港。全國人大常委員會於２０２０年６月３０日的１３屆第２０次會議，
通過的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，施行至今，香港的社會表面穩定了
，惟所存在、潛伏的隱暗、卑惡威脅和壓力絕對不可忽視。
　　反擊美國最大的殺手鐧，當然是（二）中國要自強不息的進一步穩定政治局面，進一步發展
好經濟。中央經濟工作會議議決對２０２２年的工作總基調為「穩字當頭、穩中求進」，而「各
方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，作為處理和化解經濟發展面臨需
求收縮
、供給衝擊、預期轉弱等「三重壓力」的重要政策和策略。環球疫情、經濟深困未有稍緩，加上
美帝聯合國際惡勢力對華圍堵、攬炒甚至要「滅絕」而中國有信心地政經維穩，實屬難得之舉也

　　估計中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年的升幅達５﹒４％，應屬相當不錯的表現，理由
為（１）新冠肺疫繼續在環球大流行，特別是兩大變種病毒Ｄｅｌｔａ及Ｏｍｉｃｒｏｎ你追我
趕的肆虐；（２）惡疫使海陸空交通運輸陷入嚴重樽頸困境，通貨壓力日甚。
　
＊鞏固俄朝關係強化歐亞政經合作亦為反制＊
　
　　更重要的，是（三）更新和加強對新冠肺疫的防控工作政策、策略與措施，特別是更為嚴格

「外防輸入」，使「內防擴散」的工作做得更有效。此舉是確保中國政治、經濟等方面穩定和發
展的十分重要基石。
　　要（四）進一步強化與歐亞等各國的政經聯繫及合作，和鞏固與俄羅斯、朝鮮及第三世界國
家或地區的友好關係，是之為反拜登之圍堵和攬炒的其中有效做法。
　　不可或缺的，更是（五）對美國的一眾惡官劣政客狠狠的作出制裁，尤其是布林肯，在
２０２１年３月１８日在阿拉斯加安克雷奇與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室
主任楊潔箎和國務委員兼外長王毅之會晤，「出人意表」地受到楊潔箎以「中國人不受你這一套
」之語，直斥美方與會者之非。因美方不顧國際外交慣例，妄自「尊大」的以「美國觀」攻擊中
國，甚至干預內政，而布林肯之劣行，使本已是由美方惡炒底下的兩國惡劣關係更劣。此可見布
林肯於過去一年頻頻周遊列國，目的是要聯群結隊圍堵和攬炒中國，使布林肯發起的「政治抵制
」北京冬奧有若干美盟支持，是要在其下台後狠狠打擊。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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