《談國論企－黎偉成》中國須強力反擊拜登政經攬炒

《談國論企》中國過去一年備受拜登在政治、經濟、軍事等全面圍堵和攬炒，今後在美帝國

霸權主權對華政策抱有任何期望，在繼續保持平等互利大門的同時，更要在（１）涉台的主權，

涉港、涉疆、涉藏等內政事務上狠狠反擊美帝的惡意搗亂，（２）更為積極以「穩字當頭、穩中

求進」以內需、內產力促經濟強力發展，（３）強化與歐亞等各國的政經聯繫及合作，和（４）

鞏固與俄羅斯、朝鮮及第三世界國家或地區的友好關係，是為對美重大反擊。



＊自強不息發展經濟強力維護主權內政＊



我一直狠批美國把仇華、壓華、反華作為長期國策，只是一眾政客、政棍在不同時期，採取

不同策略和行徑，由是對拜登於２０２１年１月２０日就任後不久舉行的首個記者會，說過的「

不尋求與中國對抗」狠批：不要盲信，強調此語表面「中聽」，實際最重要的是此人同時表示「

不會允許中國超越美國成為世界頭號強國」之語，乃仇華壓華惡思。事實上，中國在過去一年以

來基本沒有受到拜登曾言之「合作」，而是在政治、經濟、軍事、科技、人員等許許多多方面的

「全包（圍）宴」。建議中國對美的今年以至今後的政策，重點為：

要有針對性地反擊美國對華的打壓，就是（一）在涉台之主權，涉港、疆、藏之內政等政治

問題上，要堅決打壓美帝的越來越露骨的挑釁。拜登甚至「混世魔王」特朗普近年中屢屢在政經

等全方位圍堵、攬炒，力圖把中國壓下去之劣行不得逞，也就在主權、內政等方面惡劣地挑釁中

國，故中國很有必要堅守陣地和狠狠反擊之：（ｉ）要強化對台灣在「統」方面的各種力量，更

要在文宣和武力上力壓民進黨露骨的「台獨」惡行；（ｉｉ）在涉疆問題，美帝居然以「滅絕」

的大謊言拒進口新疆產品，更以此作為聯群結隊不派官員出席以「抵制」２０２２年２月的北京

冬奧等，都要毫不留情揭美「底牌」。

至於（ｉｉｉ）涉港。全國人大常委員會於２０２０年６月３０日的１３屆第２０次會議，

通過的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，施行至今，香港的社會表面穩定了

，惟所存在、潛伏的隱暗、卑惡威脅和壓力絕對不可忽視。

反擊美國最大的殺手鐧，當然是（二）中國要自強不息的進一步穩定政治局面，進一步發展

好經濟。中央經濟工作會議議決對２０２２年的工作總基調為「穩字當頭、穩中求進」，而「各

方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前」，作為處理和化解經濟發展面臨需

求收縮

、供給衝擊、預期轉弱等「三重壓力」的重要政策和策略。環球疫情、經濟深困未有稍緩，加上

美帝聯合國際惡勢力對華圍堵、攬炒甚至要「滅絕」而中國有信心地政經維穩，實屬難得之舉也

。

估計中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年的升幅達５﹒４％，應屬相當不錯的表現，理由

為（１）新冠肺疫繼續在環球大流行，特別是兩大變種病毒Ｄｅｌｔａ及Ｏｍｉｃｒｏｎ你追我

趕的肆虐；（２）惡疫使海陸空交通運輸陷入嚴重樽頸困境，通貨壓力日甚。



＊鞏固俄朝關係強化歐亞政經合作亦為反制＊



更重要的，是（三）更新和加強對新冠肺疫的防控工作政策、策略與措施，特別是更為嚴格

地

「外防輸入」，使「內防擴散」的工作做得更有效。此舉是確保中國政治、經濟等方面穩定和發

展的十分重要基石。

要（四）進一步強化與歐亞等各國的政經聯繫及合作，和鞏固與俄羅斯、朝鮮及第三世界國

家或地區的友好關係，是之為反拜登之圍堵和攬炒的其中有效做法。

不可或缺的，更是（五）對美國的一眾惡官劣政客狠狠的作出制裁，尤其是布林肯，在

２０２１年３月１８日在阿拉斯加安克雷奇與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室

主任楊潔箎和國務委員兼外長王毅之會晤，「出人意表」地受到楊潔箎以「中國人不受你這一套

」之語，直斥美方與會者之非。因美方不顧國際外交慣例，妄自「尊大」的以「美國觀」攻擊中

國，甚至干預內政，而布林肯之劣行，使本已是由美方惡炒底下的兩國惡劣關係更劣。此可見布

林肯於過去一年頻頻周遊列國，目的是要聯群結隊圍堵和攬炒中國，使布林肯發起的「政治抵制

」北京冬奧有若干美盟支持，是要在其下台後狠狠打擊。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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