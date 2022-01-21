《異動股》科技股普跌，阿里挫４％，美團微跌１％

《經濟通通訊社２１日專訊》阿里（０９９８８）現價跌４﹒１１％，報１２６﹒１元，該
股成交約３０９萬股，涉資３﹒９０億元，盤中高見１２６﹒１元，最低見１２６﹒１元；騰訊
（００７００）跌０﹒５９％，報４６８﹒８元；美團（０３６９０）跌１﹒２６％，報２３５
元；恒騰網絡（００１３６）升０﹒８７％，報２﹒３１元。
隔晚美股三大指數全數下跌，部分中概科技股卻造好。京東及百濟神州揚逾６％，百度、嗶
哩嗶哩升逾４％，阿里巴巴同樣高收。不過，阿里巴巴ＡＤＲ較港股跌３﹒０２％，折合約
１２７﹒５３港元。
現時，恒生指數報２４８９７，跌５４點或跌０﹒２２％，主板成交４３﹒７６億元。國企
指數報８７０８，跌５２點或跌０﹒６０％。恒生科技指數報５８４０，跌５６點或跌
０﹒９５％。
即月期指新報２４８９６，跌９２點，低水２點。即月國指期貨報８７２９，跌５３點，高
水２０點。即月科指期貨新報５８６１，跌５９點，高水２０點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） １２６﹒１元 跌４﹒１１％
騰訊（００７００） ４６８﹒８元 跌０﹒５９％
美團（０３６９０） ２３５元 跌１﹒２６％
恒騰網絡（００１３６） ２﹒３１元 升０﹒８７％
快手（０１０２４） ８７﹒４元 跌２﹒２９％
小米（０１８１０） １８﹒８元 跌０﹒５３％
京東集團（０９６１８） ３０２元 升０﹒７３％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ３０４元 跌０﹒８５％
百度（０９８８８） １５９﹒３元 升０﹒６３％
微博（０９８９８） ２７５元 升２﹒０８％
網易（０９９９９） １６２元 跌３﹒４％
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（ｅｒ）
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