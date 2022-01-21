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21/01/2022 09:28

《異動股》科技股普跌，阿里挫４％，美團微跌１％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》阿里（０９９８８）現價跌４﹒１１％，報１２６﹒１元，該
股成交約３０９萬股，涉資３﹒９０億元，盤中高見１２６﹒１元，最低見１２６﹒１元；騰訊
（００７００）跌０﹒５９％，報４６８﹒８元；美團（０３６９０）跌１﹒２６％，報２３５
元；恒騰網絡（００１３６）升０﹒８７％，報２﹒３１元。
　　隔晚美股三大指數全數下跌，部分中概科技股卻造好。京東及百濟神州揚逾６％，百度、嗶
哩嗶哩升逾４％，阿里巴巴同樣高收。不過，阿里巴巴ＡＤＲ較港股跌３﹒０２％，折合約
１２７﹒５３港元。
　　現時，恒生指數報２４８９７，跌５４點或跌０﹒２２％，主板成交４３﹒７６億元。國企
指數報８７０８，跌５２點或跌０﹒６０％。恒生科技指數報５８４０，跌５６點或跌
０﹒９５％。
　　即月期指新報２４８９６，跌９２點，低水２點。即月國指期貨報８７２９，跌５３點，高
水２０點。即月科指期貨新報５８６１，跌５９點，高水２０點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１２６﹒１元　跌４﹒１１％
　　騰訊（００７００）　　　４６８﹒８元　跌０﹒５９％
　　美團（０３６９０）　　　　　２３５元　跌１﹒２６％
　　恒騰網絡（００１３６）　　２﹒３１元　升０﹒８７％
　　快手（０１０２４）　　　　８７﹒４元　跌２﹒２９％
　　小米（０１８１０）　　　　１８﹒８元　跌０﹒５３％
　　京東集團（０９６１８）　　　３０２元　升０﹒７３％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　３０４元　跌０﹒８５％
　　百度（０９８８８）　　　１５９﹒３元　升０﹒６３％
　　微博（０９８９８）　　　　　２７５元　升２﹒０８％
　　網易（０９９９９）　　　　　１６２元　　跌３﹒４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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