《異動股》維亞生物升逾兩成半，旗下朗華獲准產仿製新冠口服藥

《經濟通通訊社２１日專訊》維亞生物（０１８７３）現價升２５﹒２５％為最大升幅股份

，報５﹒０６元，該股成交約２０６８萬股，涉資１﹒０８億元。復星醫藥（０２１９６）升

７﹒６１％，報３８﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒２５％。

藥品專利池組織公布與全球２７間藥企簽定協議，將為世界中低收入國家或地區提供高品質

、可負擔的默沙東口服抗新冠病毒藥物Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ仿製藥，當中包括５間中國藥

企，復星醫藥、博瑞醫藥、石家莊龍澤製藥、上海迪賽諾及朗華製藥。

現時，恒生指數報２４８９２，跌６０點或跌０﹒２４％，主板成交２００﹒６６億元。國

企指數報８７３３，跌２７點或跌０﹒３２％。恒生科技指數報５８６５，跌３１點或跌

０﹒５３％。

即月期指新報２４９０６，跌８２點，高水１４點。即月國指期貨報８７４２，跌４０點，

高水８點。即月科指期貨新報５８７５，跌４５點，高水５點。

上證綜合指數報３５４２，跌１２點或跌０﹒３５％，成交７１０﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１４１５０，跌４７點或跌０﹒３４％，成交１０２１﹒９７億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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維亞生物（０１８７３） ５﹒０６元 升２５﹒２５％

復星醫藥（０２１９６） ３８﹒２０元 升７﹒６１％

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（ｈｃ）

