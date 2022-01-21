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即市新聞

21/01/2022 09:43

《異動股》維亞生物升逾兩成半，旗下朗華獲准產仿製新冠口服藥

　　《經濟通通訊社２１日專訊》維亞生物（０１８７３）現價升２５﹒２５％為最大升幅股份
，報５﹒０６元，該股成交約２０６８萬股，涉資１﹒０８億元。復星醫藥（０２１９６）升
７﹒６１％，報３８﹒２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒２５％。
　　藥品專利池組織公布與全球２７間藥企簽定協議，將為世界中低收入國家或地區提供高品質
、可負擔的默沙東口服抗新冠病毒藥物Ｍｏｌｎｕｐｉｒａｖｉｒ仿製藥，當中包括５間中國藥
企，復星醫藥、博瑞醫藥、石家莊龍澤製藥、上海迪賽諾及朗華製藥。
　　現時，恒生指數報２４８９２，跌６０點或跌０﹒２４％，主板成交２００﹒６６億元。國
企指數報８７３３，跌２７點或跌０﹒３２％。恒生科技指數報５８６５，跌３１點或跌
０﹒５３％。
　　即月期指新報２４９０６，跌８２點，高水１４點。即月國指期貨報８７４２，跌４０點，
高水８點。即月科指期貨新報５８７５，跌４５點，高水５點。
　　上證綜合指數報３５４２，跌１２點或跌０﹒３５％，成交７１０﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１４１５０，跌４７點或跌０﹒３４％，成交１０２１﹒９７億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　維亞生物（０１８７３）　　５﹒０６元　升２５﹒２５％
　　復星醫藥（０２１９６）　３８﹒２０元　　升７﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

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