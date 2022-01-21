《午市前瞻》恒指下周可試兩萬五，須觀望碧桂園發債反應

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收市報２４７６６，跌１８６點或０﹒７５％，

主板成交８７９﹒７億元。恒生中國企業指數報８７０３，跌５８點或０﹒６７％。恒生科技指

數報５８２０，跌７５點或１﹒２９％。



＊李偉傑：破兩萬五後上望２５８００＊



恒指昨日急升逾８００點後見整固，大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經

濟通通訊社》表示，昨日升幅急進，逼近２５０００大關前會有壓力，故現時或先於百天線

２４６００以上整固。但據現時市場情緒樂觀，加上美國加息收水，以及內地放水等因素，市場

仍趨向樂觀。

他指，過往股市的動力往往都在周內期間，而周末前後通常消息較少，故料下周中期恒指會

先上試２５０００。而下一個阻力位，以黃金比率計算高低位後可先看２５８００水平，亦是去

年１１月的高位。但能否成真還看科網股表現。



＊只建議投資大型內房＊



碧桂園（０２００７）擬發行３９億元有抵押擔保可換股債券，年利率４﹒９５％，每股換

股價為８﹒１元，比股份上日收市價溢價１６﹒３８％。李偉傑指現時內房發債為無可厚非之選

，而未來最重要看債券的受歡迎程度，未來一兩日市場會觀望碧桂園發債反應。而早前有傳內地

會放寬房企預售資金使用的利好消息，但現時市場對投資內房股仍有戒心，故維持只投資大型內

房的建議，中海外（００６８８）可待回落十天線後部署。（ｈｃ）

