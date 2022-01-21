  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2022 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨買入３２﹒４億人幣，買美團沽藥明

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指低開５４點，報２４８９７點。最高升２９點報
２４９８２點，最低跌２２８點報２４７２３點。恒指收報２４９６５點，升１３點或
０﹒０５％。
　　按額度計算，北水全日淨買入３２﹒４億元人民幣，減少５５﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的
依次是藥明康德（０２３５９）、李寧（０２３３１）、舜宇光學科技（０２３８２）。
　　主板成交１５４１﹒７３億元減少１３﹒６％。其中港股通成交３４３﹒１億元，佔總成交
２２﹒３％。

＊資本無序擴張及平台壟斷將查處＊

　　中共第十九屆中紀委六次全會公報指出，著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為
，斬斷權力與資本勾連紐帶；嚴格財經紀律，促進防範和化解地方政府隱性債務風險。
　　　公報並稱，堅決查處基礎設施建設、公共資源交易等方面腐敗問題，持續推進金融領域腐
敗治理，深化國企反腐敗工作，深化糧食購銷等領域腐敗專項整治。
　　　　保持反對和懲治腐敗的強大力量對在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人毫不手軟
，對年輕幹部從嚴教育管理監督。探索實施行賄人「黑名單」制度。推進「天網行動」，加強反
腐敗國際合作。完善一體推進不敢腐、不能腐、不想腐制度機制。
　　美團無升跌報２３８元，北水淨買入９﹒２億元；騰訊控股升０﹒６８％報４７４﹒８元，
北水淨買入６﹒３億元；快手跌１﹒２３％報８８﹒３５元，北水淨買入３﹒５億元。
　　藥明康德跌３﹒７４％報１２１元，北水淨賣出２﹒９億元；李寧升２﹒１３％報
８１﹒５５元，北水淨賣出２﹒３億元；舜宇光學科技跌３﹒２４％報２０９﹒２元，北水淨賣
出２﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　９﹒２４
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　６﹒２９
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒４９
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　１﹒３５
　　復星醫藥　（０２１９６）　　　　　　０﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明康德　　　（０２３５９）　　　　　－２﹒８８
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－２﹒２８
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－２﹒１８
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－１﹒６５
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　－１﹒１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事21/01/2022
《神州經脈》美方再制裁中國軍企　全周放水六千五億　滬指三連跌
財經熱話21/01/2022
【航運行運】疫情持續阻供應 航運股今年好景
財經熱話21/01/2022
【估值修復】內房興奮過後唞唞氣　轉吼內險股好過？
FOCUS21/01/2022
【FOCUS】斬斷權力與資本勾連　中紀委瞄準平台腐敗
財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】比特幣失守四萬美元，俄羅斯提案全面禁止加密貨幣
開市Good Morning21/01/2022
潘鐵珊：港股破兩萬五後整固　美反壟斷法對科技股影響微
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金