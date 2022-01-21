《美元走勢－羅明立》歐元重上１﹒１４前，可維持高沽策略

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒８６ １１４﹒００ １１３﹒６２

歐元╱美元 １﹒１３５１ １﹒１３６５ １﹒１３４３

英鎊╱美元 １﹒３５８６ １﹒３６０１ １﹒３５７９

美元╱瑞郎 ０﹒９１４８ ０﹒９１７２ ０﹒９１４４

美元╱港元 ７﹒７８８５ ７﹒７８９１ ７﹒７８５４

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《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至２８﹒６萬，比對上一周增加５萬多，

亦差過預期。美匯指數昨日（２０日）守住９５﹒４０後窄幅波動，日前的高位９５﹒８０附近

仍然有阻力，聯儲局下周將舉行議息會議，市場關注局方是否維持進取的收水立場，以更好判斷

美元走向。短線仍然可低位吸納美元，初步支持在９５﹒３０╱５０，更重要支持位在上次的低

位９４﹒５０。

歐元在１﹒１３以上窄幅波動，歐洲央行會議記錄警告可能有「長期較高」通脹的情況，如

價格壓力持續，央行將準備採取行動；但同時成員普遍認為仍需要大量的貨幣政策支持，亦對過

早縮減刺激政策表示擔憂。歐元在重上１﹒１４之前，可維持高沽策略。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３７０ １﹒１２８０ １﹒１４１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒３５６５ １﹒３６７０ １﹒３５３５

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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