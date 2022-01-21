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即市新聞

21/01/2022 15:45

《美元走勢－羅明立》歐元重上１﹒１４前，可維持高沽策略

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒８６　１１４﹒００　１１３﹒６２
　　歐元╱美元　１﹒１３５１　１﹒１３６５　１﹒１３４３
　　英鎊╱美元　１﹒３５８６　１﹒３６０１　１﹒３５７９
　　美元╱瑞郎　０﹒９１４８　０﹒９１７２　０﹒９１４４
　　美元╱港元　７﹒７８８５　７﹒７８９１　７﹒７８５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國上周初次申領失業救濟人數增加至２８﹒６萬，比對上一周增加５萬多，
亦差過預期。美匯指數昨日（２０日）守住９５﹒４０後窄幅波動，日前的高位９５﹒８０附近
仍然有阻力，聯儲局下周將舉行議息會議，市場關注局方是否維持進取的收水立場，以更好判斷
美元走向。短線仍然可低位吸納美元，初步支持在９５﹒３０╱５０，更重要支持位在上次的低
位９４﹒５０。
　　歐元在１﹒１３以上窄幅波動，歐洲央行會議記錄警告可能有「長期較高」通脹的情況，如
價格壓力持續，央行將準備採取行動；但同時成員普遍認為仍需要大量的貨幣政策支持，亦對過
早縮減刺激政策表示擔憂。歐元在重上１﹒１４之前，可維持高沽策略。　　　
　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３７０　１﹒１２８０　１﹒１４１０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　買入英鎊　１﹒３５６５　１﹒３６７０　１﹒３５３５
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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