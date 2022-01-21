【內房困局】惠譽：華南城債務展期計劃並非不良債務交換交易

《經濟通通訊社２１日專訊》評級惠譽確認華南城（０１６６８）「Ｂ－」評級，指公司擬
議的債務展期並非不良債務交換交易，因此舉並非為了避免破產程序。
該公司提出將２月１２日到期的債券展期六個月，６月２６日到期的債券展期四個月，以改
善流動性和現金流管理。
惠譽表示，在二季度完成計劃中的１９﹒１億港元股票發行後，華南城可能會處理３﹒４８
億美元的債券，融資渠道可能會改善。（ｂｉ）
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