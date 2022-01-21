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21/01/2022 16:17

【新冠肺炎】匯豐旗下三間流動銀行下周一起暫停服務

　　《經濟通通訊社２１日專訊》匯豐表示，旗下三間流動銀行將於下周一（２４日）起暫停服
務，直至另行通知。
　　該行指，有關安排是因應現時新冠肺炎疫情的情況不斷變化，該行為客戶提供銀行服務的同
時，亦採取預防措施，以保障員工及客戶的健康與安全。匯豐的所有服務網點會遵守安全及健康
最佳指引，以確保服務安全。
　　該行將繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施。（ｂｉ）

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