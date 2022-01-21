【夜期時段】即月期指最新報２４９３７點，升２１點，低水２９點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４９０９點，跌７點，低水５７

點，最新報２４９３７點，升２１點，低水２９點，合約成交２９３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８７８０點，跌６點，低水７點，最新報８７９０點，升４

點，高水３點，合約成交３７８張。

