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21/01/2022 18:31

【虛擬銀行】眾安銀行獲發證券交易牌照，將推出基金交易服務

　　《經濟通通訊社２１日專訊》眾安銀行（ＺＡ　Ｂａｎｋ）宣布，成為香港第一間獲證監會
頒發第１類受規管活動（證券交易）牌照的虛擬銀行。
　　ＺＺＡ　Ｂａｎｋ首階段將打造嶄新的基金投資體驗，並計劃推出更豐富的產品。屆時，用
戶將能隨時隨地透過一站式的ＺＡ　Ｂａｎｋ　Ａｐｐ享用全面的投資服務。另外，將於適時正
式推出基金交易服務。（ｓｌ）

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