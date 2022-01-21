【虛擬銀行】眾安銀行獲發證券交易牌照，將推出基金交易服務

《經濟通通訊社２１日專訊》眾安銀行（ＺＡ Ｂａｎｋ）宣布，成為香港第一間獲證監會
頒發第１類受規管活動（證券交易）牌照的虛擬銀行。
ＺＺＡ Ｂａｎｋ首階段將打造嶄新的基金投資體驗，並計劃推出更豐富的產品。屆時，用
戶將能隨時隨地透過一站式的ＺＡ Ｂａｎｋ Ａｐｐ享用全面的投資服務。另外，將於適時正
式推出基金交易服務。（ｓｌ）
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