【新冠疫苗】聶德權：疫苗接種計劃任何事情最終責任會由政府承擔

《經濟通通訊社２１日專訊》５至１１歲兒童今日開始可接種科興疫苗，接種復必泰疫苗由

２月９日起預約，２月１６日開始接種，可以在３間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。公

務員事務局局長聶德權在電台節目表示，兒童接種復必泰疫苗，因藥廠未能供應兒童配方，需要

將成人的份量抽取三分一去接種，工序上相對科興疫苗較複雜，要確定每個步驟及分工，並熟習

流程，開始時要小心謹慎，因此由３個兒童社區疫苗接種中心接種會較為穩妥。



＊７７﹒２％合資格人口最少已打一針＊



至於出現副作用的責任問題，聶德權表示，有關疫苗接種是看科學、數據及專家評估，整個

過程相關專家經過充份討論，看過數據，亦有與藥廠溝通，所以確定５至１１歲兒童接種疫苗是

有需要。至於復必泰疫苗保護方面，包括預防感染或減低死亡及重症的風險是有效。他又強調，

由於這是政府疫苗接種計劃，有任何事情，最終責任會由政府承擔。

聶德權指，現時本港有５２０萬人已接種最少一針，佔合資格人口的７７﹒２％，打３針的

亦有７３﹒７萬人。由本月初開始，接種疫苗的踴躍情況及需求增加，當局增加接種途徑及能力

，至下周三（２６日）有額外４間中心開放，接種能力由每月的１００萬劑增至１７７萬劑。

（ｈｙ）

