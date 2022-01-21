【新冠肺炎】梁栢賢：疫情已進入新階段，清零近乎不切實際

《經濟通通訊社２１日專訊》醫管局前行政總裁梁栢賢在社交網站表示，新冠疫情已進入新
階段，在社區爆發之下，「清零」近乎不切實際，當局應盡快制定嚴謹的「疫苗氣泡」方案，重
開處所，鼓勵市民接種。
梁栢賢又指，雖然目前不可以防止疫情擴散，但可以防止疫情大爆發和減低重症人數，避免
拖垮醫療系統，在控制疫情的同時，政府也要照顧經濟和市民生計，希望當局好好考慮。
（ｈｙ）
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