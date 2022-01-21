《經濟通通訊社２１日專訊》葵涌邨逸葵樓出現１６宗確診和初步確診個案，涉及１１個樓
層、１２個單位，患者中只有一人是保安員，其他都是住戶。葵青區區議會梁志成回覆本地傳媒
指，收到政府消息，當局擬圍封強檢逸葵樓５日，未有陰性結果不得離開。
食物及衞生局局長陳肇始將於今日下午６時會見傳媒。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅和房
屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧將一同出席，料與葵涌逸葵樓爆發多宗確診個案有關。
（ｈｙ）
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21/01/2022 16:00
【新冠肺炎】葵涌逸葵樓擬圍封強檢５日，未有陰性結果不得離開
《經濟通通訊社２１日專訊》葵涌邨逸葵樓出現１６宗確診和初步確診個案，涉及１１個樓
層、１２個單位，患者中只有一人是保安員，其他都是住戶。葵青區區議會梁志成回覆本地傳媒
指，收到政府消息，當局擬圍封強檢逸葵樓５日，未有陰性結果不得離開。
食物及衞生局局長陳肇始將於今日下午６時會見傳媒。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅和房
屋署助理署長（屋邨管理）陸子慧將一同出席，料與葵涌逸葵樓爆發多宗確診個案有關。
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