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21/01/2022 16:32

【新冠肺炎】本港新增２４宗確診，１８宗本地感染２宗源頭不明

　　《經濟通通訊社２１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增２４
宗新冠肺炎確診，當中包括６宗輸入個案，１８宗本地感染中有２宗源頭不明，分別是２４歲男
居長沙灣邨長欣樓，以及３７歲住荃灣的患者，餘下１６宗與其他個案相關。另有約２０宗初步
陽性個案，１０宗與葵涌邨逸葵樓相關。（ｈｙ）

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