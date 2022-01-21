【新冠肺炎】本港新增２４宗確診，１８宗本地感染２宗源頭不明

《經濟通通訊社２１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增２４

宗新冠肺炎確診，當中包括６宗輸入個案，１８宗本地感染中有２宗源頭不明，分別是２４歲男

居長沙灣邨長欣樓，以及３７歲住荃灣的患者，餘下１６宗與其他個案相關。另有約２０宗初步

陽性個案，１０宗與葵涌邨逸葵樓相關。（ｈｙ）

