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即市新聞

21/01/2022 16:33

《小傳日記》茶飲店掀減價戰，奈雪的茶未飲得？

　　《小傳日記》魚缸噚日大升８００點之後，今日都要唞一唞喇，早幾日升嗰啲，今日都要回
一回，不過有度好，早幾日跌嗰啲，今日又升喎，啲錢輪流炒，反映投資者都仲未絕望。
　　所以今日連平時軟賴賴嘅餐飲股都爆上，周黑鴨（０１４５８）升超過一成三，報５﹒６銀
；奈雪的茶（０２１５０）升超過８巴仙，報７﹒７３銀；九毛九（０９９２２）升超過６巴仙
，報１８﹒２４銀；海底撈（０６８６２）升超過４巴仙，報１９﹒２６銀。
　　講起飲品股，跌咗好幾個月嘅奈雪的茶終於迎來難得一見嘅大翻身，由唔夠７銀今日最多見
過８銀樓上。主要原因可能同今日國務院宣布要穩經濟有關啦，都係嘅，呢批嘢食股都落後多時
，輪流炒仲唔輪到佢？
　　不過最近神州嗰邊班茶飲店開打咗減價戰，事緣就係有上面網民發現茶飲一哥喜茶有好多款
飲品都減咗價，純茶類減３至５蚊人仔，部分果茶都減２至３蚊人仔。事後喜茶就話係想證明自
己啲產品係「平靚正」，想做到個價比較親民些少。
　　喜茶減價，萬年二奶奈雪的茶又再畀喜茶牽住鼻子走，有好幾款茶都跟住平咗５至７銀。不
過就被人發現到，其實減價嘅產品係細杯咗，同時仲減走咗芝士或者忌廉，所以其實係減料唔係
減價。
　　其實奈雪的茶係好難減價，因為佢為咗堅持高品質，一路以來都用靚料，所以成本一路都好
高，要控制成本仲要同喜茶打減價戰，其實撐唔得耐，所以奈雪官方都話，呢次減價活動只係限
時一個月。
　　早兩個月奈雪仲發盈警，預期今年全年將會錄得經調整淨虧損，所以就算今次爆升，成本問
題未解決，前景都係差啲，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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