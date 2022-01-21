【新冠肺炎】匯豐收緊防疫措施，下周一起辦公室員工上限三成

《經濟通通訊社２１日專訊》匯豐向員工發出通知，因應政府收緊現有社交距離措施至２月

３日，該行亦調整銀行的工作安排。由下周一（２４日）起，辦公室員工上限由５０％改為

３０％，員工可因應業務需要在家工作。在匯豐辦公場所內，原先活動人數上限２０人，現在全

部取消直至另行通知。

對於內部及與客人會面，該行強烈要求以Ｚｏｏｍ或電話會議形式進行，將實體會面降至最

低。（ｈｙ）

