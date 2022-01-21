【新冠肺炎】葵涌邨逸葵樓由今晚６時起圍封強檢５日

《經濟通通訊社２１日專訊》食物及衞生局局長陳肇始表示，由今晚６時起，葵涌邨逸葵樓

實施５日圍封檢測行動，直至下周三（２６日）早上，全部居民在檢測期內，必須留在逸葵樓，

每日檢測。

陳肇始表示，政府將為行動不便人士或長者上門採樣，並為逸葵樓居民提供膳食及物資，由

房屋署負責。（ｈｙ）

