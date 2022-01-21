《真知灼見－溫灼培》減息也壓不低人民幣

《真知灼見》繼本周一（１７日）人民銀行降低主要借予小微企業的息率，即１年期中期借

貸便利息率（ＭＬＦ）後，本周四（２０日）再下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ）。１年期

ＬＰＲ下調１０個基點，與房貸掛鈎的５年期以上ＬＰＲ則下調５個基點。雖然聯儲局３月加息

的意向愈見明顯，相反人行卻在減息，但人民幣匯價未見下跌，相反仍繼續走強。有謂這與農曆

年前夕，市場對人民幣季節性有著較大需求有關。這不排除是原因之一，但相信背後仍有三大因

素在支撐著人民幣。



上周五（１４日），中國公布２０２１年貿易盈餘為６７６４﹒３億美元，是歷史高位，較

２０２０年增長２９％。如此驚人的貿易盈餘當然也驅使大量資金流入中國。其次，疫情雖在全

球肆虐，但中國２０２１年全年經濟增長卻高達８﹒１％，情況實在令人羨慕。高經濟增長率加

上國內有效防疫，相信能吸引了不少海外投資資金流人中國利推升人民幣。最後人行貨幣政策雖

寬鬆，但國內１２月年通脹率（ＣＰＩ）只有１﹒５％，相比美國有著７％通脹率可謂有著天讓

之別。所以不論美國如何加息，其基本上仍處嚴重的負息狀態。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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