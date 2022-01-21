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即市新聞

21/01/2022 09:19

《真知灼見－溫灼培》減息也壓不低人民幣

　　《真知灼見》繼本周一（１７日）人民銀行降低主要借予小微企業的息率，即１年期中期借
貸便利息率（ＭＬＦ）後，本周四（２０日）再下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ）。１年期
ＬＰＲ下調１０個基點，與房貸掛鈎的５年期以上ＬＰＲ則下調５個基點。雖然聯儲局３月加息
的意向愈見明顯，相反人行卻在減息，但人民幣匯價未見下跌，相反仍繼續走強。有謂這與農曆
年前夕，市場對人民幣季節性有著較大需求有關。這不排除是原因之一，但相信背後仍有三大因
素在支撐著人民幣。
　　
　　上周五（１４日），中國公布２０２１年貿易盈餘為６７６４﹒３億美元，是歷史高位，較
２０２０年增長２９％。如此驚人的貿易盈餘當然也驅使大量資金流入中國。其次，疫情雖在全
球肆虐，但中國２０２１年全年經濟增長卻高達８﹒１％，情況實在令人羨慕。高經濟增長率加
上國內有效防疫，相信能吸引了不少海外投資資金流人中國利推升人民幣。最後人行貨幣政策雖
寬鬆，但國內１２月年通脹率（ＣＰＩ）只有１﹒５％，相比美國有著７％通脹率可謂有著天讓
之別。所以不論美國如何加息，其基本上仍處嚴重的負息狀態。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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