《雷鳴天下－雷鼎鳴》中美經濟數據，預示２０年後國際格局

《雷鳴天下》中國剛公布了２０２１年的ＧＤＰ，高達１１４﹒３７萬億人民幣，若折成美

元，則要看用甚麼匯率，我屈指一算，應約為１７﹒７萬億美元。今年的實質增長率符合我去年

初的預期，是８１％，加上２０２０年的２﹒２％，意味著中國雖經歷新冠疫情及美國全方位遏

制的衝擊，兩年內實體經濟仍擴張了１０﹒３％，成績可謂驕人！我數十年來一向對中國經濟樂

觀，以眼光而論，今次又再勝一仗。那些黃人若要與我辯論中國經濟前景，請先公開他們過去的

錯誤預測！



中美相互國力比較的最重要指標是ＧＤＰ的差距。過去兩年，美國ＧＤＰ在２０２０年先有

３﹒５％的實質下降，２０２１年的數據仍未公布，我估計或可有５﹒３％的增長，但縱然如此

，兩年加起來的總增長才只得１﹒８個百分點，比中國足足低了８﹒５個百分點，兩國名義

ＧＤＰ的差距又再收窄。此種收窄也進一步受匯率的影響，在２０１９年，中國的名義ＧＤＰ約

等於美國的６７％。在２０２１年，美國若能達到２３萬億美元，則中國等於她７７％。以中國

過去增長率等閒比美國高出３％、４％以上，在２０２８至２０３０年間，中國的名義ＧＤＰ超

過美國完全可能。在這期間，中國雖仍一如過去般要面對重重的困難，且要固本培元，但美國一

樣有她的險情，靠著印鈔票與借債去度日，正如武俠小說中在真氣快用光前金針刺穴，只能頂得

一時，身體終會被淘空。



＊料２０年後中國ＧＤＰ兩倍於美國＊



以上的數據是以市場匯價去計算ＧＤＰ，但其實中國絕大多數商品比美國便宜得太多，若以

購買力平價計算，在２０１４年中國的ＧＤＰ早已超過了美國，只是中國人不喜張揚，不用這數

字而已。購買力平價的數據不易收集，但我估計今天以此計價的中國ＧＤＰ，已比美國高出近

２５％，若然如此，大約２０年內，只要中國的ＧＤＰ每年比美國跑快２﹒５％，以購買力計，

大有可能是美國的兩倍矣。到了那時，中美關係會否改善？中美人民會否更快樂？這是很可能的

。



若中國的ＧＤＰ是美國的兩倍，據舊同事林毅夫教授的說法，一半中國的ＧＤＰ，即等於美

國全國的ＧＤＰ，會落在沿海４億人民的身上，即這些人的人均收入與美國差不多，另一半的

ＧＤＰ則由其餘的近１０億人分享，後者的人均收入會低一些。中國的國力，會盛於美國，就算

科技及軍力，也未必低於美國。但兩國關係是否改善，美國再無誘因胡亂抹黑中國，倒不能只看

中國是否有能力遏制著美國，而是看兩國是否有大量的共同利益，互相依賴。



林毅夫倒也提出過一個正確的原理去分析中美關係︰若兩國之間有貿易，經濟規模較小的會

得益較大。這是因為大國本身已有能力由不同的人分工做不同的事，資源也更多面化。我們只要

想想像香港這般細小的地方若失去了貿易的機會便生存不下去便可明白此原理。倘若中國的經濟

規模兩倍於美國，美國在中美貿易中得益便可能更大於中國，她便再無多少誘因挑釁中國了。



＊美將無能力無誘因挑釁中國＊



美國到時如何從中國得到好處？這有兩方面。第一，中國的市場兩倍於美國，後者怎能得罪

中國？其實此種情況今天已出現，只是未算廣泛而已。特斯拉要在新疆開分店賣汽車，分明是不

給美國政府面子，市場力量是也。美國的芯片公司一直不同意美國對中國的限售令，原因是中國

是這些公司最大的市場。第二，中國這個大國有足夠的資源與能力生產美國自己無條件生產的商

品，中國經濟規模愈大，美國愈要倚賴中國的生產。近傳美國軍方想在中國下定單，大量購買中

國的口罩以作美軍的裝備之一，但美方又要求中方簽約保證口罩不含新疆強制勞動成果。此要求

甚為可笑，經過兩年的調整，美國硬是無法如中國般高效率生產口罩，連軍隊裝備也有求於中國

，怎麼還敢無理要求中國保證一些本來便是子虛烏有之事？我看只要把新疆弄成是中國企業註冊

登記的基地，甚麼產品都與新疆有關，美國的策略便不攻自破，她不買中國產品，國內會立時大

亂！



２０年後，美國既無能力也無誘因挑釁中國，美國再當全球霸王也再無意義，那麼美國政府

若知所進退，可大量節省軍費，這些錢正可用作搞基建，增加就業，幫助窮人，美國社會會比今

天和諧，人民更快樂。至於中國，對外關係搞的是一帶一路，提升別國的經濟實力，可利人利己

，世界少了美國發動的大量戰爭，國際關係更和諧。而這一切倒是相當程度地靠中國的ＧＤＰ繼

續發展下去。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》

（轉載自晴報）

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