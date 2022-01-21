《神州頭條》財經報章頭版摘要：李克強稱推實招保持經濟合理運行

《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



李克強：著力穩定宏觀經濟大盤

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１月１９日，國務院總理李克強主持召開國務院第六次全體會議。李克強說，當前我國經濟面臨

新的下行壓力，不確定因素增多，要努力爬坡過坎，穩字當頭，把穩增長放在更加突出的位置。

加强跨周期調節，明顯加大宏觀政策實施力度，推出更多有利于提振有效需求、加强供給保障、

穩定市場預期的實招硬招，統籌發展和安全，有效防範化解風險，著力穩定宏觀經濟大盤，實現

比較充分就業，保持經濟運行在合理區間。要切實做好一季度工作，確保全年有個良好開局。



瞄準三大領域 地方「穩增長」路線圖繪就

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省級地方兩會近日密集召開。梳理發現，多地將今年ＧＤＰ增速目標設定在６％以上，將穩增長

重點瞄準擴大投資、促進消費、科技創新三大領域。截至１月２０日，多數地區ＧＤＰ增速預期

目標均有所下調。其中，北京、上海、廣東等地提出的ＧＤＰ預期目標在５％以上或５﹒５％左

右。



今年首期ＬＰＲ「雙降」，穩增長將打出組合拳

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２０２２年開年第一期ＬＰＲ迎來「雙降」。２０日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中

心公布的新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）顯示，１年期和５年期以上ＬＰＲ較上一期分別下

調１０個和５個基點，１年期ＬＰＲ為３﹒７％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒６％。此次ＬＰＲ「

雙降」有助於增強市場主體信心，對穩增長及穩定房地產市場運行將產生積極效果。





《上海證券報》



李克強：推出更多實招硬招，保持經濟運行在合理區間

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國務院總理李克強主持召開國務院第六次全體會議。李克強說，把穩增長放在更加突出的位置。

加强跨周期調節，明顯加大宏觀政策實施力度，推出更多有利于提振有效需求、加强供給保障、

穩定市場預期的實招硬招，統籌發展和安全，有效防範化解風險，著力穩定宏觀經濟大盤，實現

比較充分就業，保持經濟運行在合理區間。要切實做好一季度工作，確保全年有個良好開局。



《銀行間債券市場與交易所債券市場互聯互通業務暫行辦法》發布

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為構建銀行間債券市場與交易所債券市場互聯互通規則基礎，保障互聯互通業務規範有序開展，

經中國人民銀行和中國證券監督管理委員會批准，上海證券交易所、深圳證券交易所、全國銀行

間同業拆借中心、中國證券登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司１月２０日

聯合發布《銀行間債券市場與交易所債券市場互聯互通業務暫行辦法》。



ＬＰＲ非對稱「降息」，穩實體、穩地產

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１月２０日，人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，１年期ＬＰＲ為３﹒７％，較上期下

調１０個基點；５年期以上ＬＰＲ為４﹒６％，較上期下調５個基點。這是１年期ＬＰＲ連續第

２個月下調，５年期以上ＬＰＲ則是２１個月以來首次下調。ＬＰＲ下調，體現了宏觀政策前置

發力，有助於穩定市場預期、增強市場主體信心，鼓勵企業增加中長期投資，對於當前擴內需、

穩外需以及房地產市場平穩運行將產生積極效果。





《證券時報》



李克強：加強跨周期調節，加大宏觀政策實施力度

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國務院總理李克強說，當前我國經濟面臨新的下行壓力，不確定因素增多，要努力爬坡過坎，穩

字當頭，把穩增長放在更加突出的位置。加强跨周期調節，明顯加大宏觀政策實施力度，推出更

多有利于提振有效需求、加强供給保障、穩定市場預期的實招硬招，統籌發展和安全，有效防範

化解風險，著力穩定宏觀經濟大盤，實現比較充分就業，保持經濟運行在合理區間。要切實做好

一季度工作，確保全年有個良好開局。



ＬＰＲ如期下調，更多寬鬆舉措正在路上

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在本周一政策利率調降的推動下，貸款市場報價利率（ＬＰＲ）昨日再迎「降息」，１年期

ＬＰＲ報３﹒７０％，在上個月下調５個基點的基礎上再下調１０個基點；５年期以上品種從

４﹒６５％下調至４﹒６０％，此前該品種已連續２０個月維持不變。隨著此次ＬＰＲ兩個品種

的「雙降」，個人和企業都將受益利息支出成本减少，社會融資成本將繼續下行。人行本周以來

頻頻釋放政策暖意，讓市場預期近期還會有更多寬鬆舉措出台，市場人士分析，未來半年仍然存

在降息窗口和必要性，降准、結構性貨幣政策工具也有望繼續推出。



國務院發布「十四五」旅遊業發展規劃

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國務院發布《「十四五」旅遊業發展規劃》提出，將增强市場主體活力。做强做優做大骨幹旅遊

企業，穩步推進戰略性併購重組和規模化、品牌化、網絡化經營，培育一批大型旅遊集團和有國

際影響力的旅遊企業。《規劃》還要求，健全旅遊綜合保障體系。財政部要通過現有資金渠道，

將符合條件的旅遊基礎設施建設項目納入地方政府債券支持範圍，推進旅遊領域政府和社會資本

合作。（ａｈ）

