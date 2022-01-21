《鍾之日記》恒指三連升阿里挫，滬指三連跌成交縮

《鍾之日記》１月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美股三大指數隔晚先升後跌，道指更五連跌，加上內地股市今早走弱，連累港股升近兩個月

高位後，一度倒跌超過兩百點，但尾市收復失地，恒指更連升三日。大市昨日升逾８００點後，

今早承接美股低開５４點，之後一度收復失地，曾倒升２９點，高見２４９８２，創近兩個月高

位，但受Ａ股下跌拖累，港股升勢不保，午後一度跌穿上午低位，之後跌幅收窄，恒生指數收報

２４９６５點，升１３點，成交１５４１﹒７億元。國指收造８７８７，升２５點或０﹒２９％

，恒生科指收造５８７０，跌２６點或０﹒４４％，大市成交額１５４１﹒７億。

遭麥格理削級及下調目標價的瑞聲（０２０１８），全日挫５﹒７％，為表現最差藍籌。



＊滬指三連跌，萬億成交斷纜＊



憂慮中美關係再度緊張，投資者態度謹慎，滬深股市延續近日頹勢，滬綜指低開０﹒２３％

後愈跌愈多，收報３５２２﹒５７點，跌０﹒９１％。累計本周，滬綜指反彈後連跌三日，較上

周軟０﹒０３％。深成指一度失守１４０００點關口，低見１３９９１點，收市挫１﹒１９％，

創業板指再尋底，午後曾經低見３０２０﹒３點迫近三千關，收市跌１﹒０２％，報

３０３４﹒６８點，是去年５月以來新低。多數板塊下跌，軍工醫藥板塊領跌，旅遊和白酒股逆

勢走強。

人民銀行連續五日千億元人民幣７天期逆回購，本周累計全口徑淨投放６５００億元人民幣

。不過，成交淡靜，兩市全日成交只有９８４５億元人民幣，萬億成交斷纜，按日大減近一成三

。外資連續六日淨流入，淨流入８７﹒５８億元人民幣。



＊傳螞蟻集團涉貪腐醜聞，阿里跌逾３％＊



央視近日播出反腐紀錄片《零容忍》第五集，披露浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇

貪污案情。據外電引述消息人士及公開資料稱，正處監管旋渦的螞蟻集團亦涉及周江勇貪腐醜聞

案件。據報道，螞蟻集團旗下部門２０１９年以折讓價購買杭州兩塊土地前，曾入股周江勇弟弟

周健勇旗下兩間移動支付公司。負面消息纏身，阿里（０９９８８）全日挫３﹒４％，報

１２７﹒１元。

本集名為《永遠在路上》的紀錄片揭露其家族的政商版圖，特別提到弟弟周健用的商業擴張

之路與周江勇仕途經歷高度密合。紀錄片中雖未有點名螞蟻集團，但提及部分企業希望通過周健

勇巴結周江勇，以明顯不合理的高價購入周健勇公司的部分股權，周江勇則為這些企業在獲取低

價土地、優惠政策等方面提供幫助。據悉，螞蟻集團是周健勇旗下其中一間移動支付公司的唯一

外部企業股東，而涉事另一移動支付公司則有３間外部企業股東。

事實上，早於去年周江勇受查時，已有傳聞將阿里巴巴和周江勇扯上關係，包括指周江勇家

族曾認購５億元人民幣螞蟻集團股份，最終獲退款５﹒２億人民幣，但阿里方面嚴正否認。

除阿里之外，其他重磅科技股普遍向上，騰訊（００７００）彈０﹒７％，京東集團

（０９６１８）漲２﹒１％。美團（０３６９０）旗下美團出行遭中國交通運輸部就貨運網約車

計價問題，股價全日無升跌



＊內地推動機場與各交通深度融合，機場航空股醒神＊



中國民用航空局發展計劃司司長韓鈞表示，中國將繼續加大投入力度，加快樞紐機場改擴建

，推動機場與各種交通方式深度融合，機場航空股獲追捧。首都機場（００６９４）飆５﹒９％

；美蘭空港（００３５７）也飆３﹒３％；中國民航信息（００６９６）則揚２﹒６％；南航

（０１０５５）漲１﹒９４；國航（００７５３）揚０﹒５％； 國泰（００２９３）也升

２﹒８％。不過東航（００６７０）跌０﹒６％。

韓鈞指出，基礎設施為建設民航強國的重要支撐，在「十四五」期間，民航將繼續加大投入

力度，加快樞紐機場改擴建，重點加密中西部地區和邊境地區機場，到２０２５年民用運輸機場

數量達到２７０個以上，新增跑道４０條。推動機場與各種交通方式深度融合，形成一批以機場

為核心的現代化綜合交通樞紐，實現樞紐機場軌道接入率達到８０％以上的規劃目標。

此外，國務院印發「十四五」旅遊業發展規劃提出，在疫情防控常態化條件下創新提升國內

旅遊，在國際疫情得到有效控制前提下分步有序促進入境旅遊、穩步發展出境旅遊。同程旅行

（００７８０）連升４日，漲５﹒８％，攜程（０９９６１）飆７﹒９％。



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