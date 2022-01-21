【恒大困局】恒大增聘中金、中銀國際為風險化解委員會財務顧問

《經濟通通訊社２１日專訊》中國恒大（０３３３３）早間公告，考慮到集團目前面臨的經

營上和財務上的挑戰，尤其是債務壓力，公司風險化解委員會正在積極研究解決方案並與債權人

進行溝通，建議增加聘請中介機構，包括中國國際金融股份有限公司（０３９０８）、中銀國際

亞洲有限公司作為財務顧問，中倫律師事務所有限法律責任合夥作為法律顧問，協助本公司開展

債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。



＊境外債券持有人特別團體考慮採取強制執行措施＊



外電昨日（２０日）引述凱易律師事務所及美馳投銀代表恒大境外債券持有人特別團體發布

新聞稿稱，將嚴肅考慮採取強制執行措施，因儘管恒大多次發布公告，但遺憾的是，持有人特別

團體並未看到集團積極與境外債權人溝通，為所有利益相關方制定可行的「恒大境外重組方案」

或積極與債權人保持溝通，努力化解集團風險，維護各方合法權益的實質進展。

持有人特別團體要求恒大立即與持有人特別團體溝通，完全透明地提供集團財務狀況和負債

信息，並避免在未與持有人特別團體協商的情況下，進行任何進一步資產處置。（ｃｔ）

