【重拳監管】中消協警示社區團購問題眾多，低價低質最為突出

《經濟通通訊社２１日專訊》中國消費者協會２０日發布春節消費警示，提醒消費者注意食

品安全、低價促銷、低價旅遊等問題。針對社區團購等新興業態，中消協指出行業迅猛發展背後

存在著諸多問題，如商品質量差、虛假促銷、低價傾銷、退店保證金不退還等，其中低價低質問

題最為突出。

中消協提示，消費者在進行社區團購時，要認真甄別、查看商家資質，仔細查看供貨渠道和

供貨商資質，不盲目囤積限期使用的商品，保留發票、電子訂單、支付頁面等消費憑證以及與團

購平台「團長」的聊天記錄、產品的宣傳介紹與服務承諾等信息，當自身合法權益受到侵害時，

積極進行維權。

多名業內人士認為，零售價格的天花板是社區團購產品低價低質的重要原因之一。２０２１

年１１月，市監總局在《關於防止大型互聯網公司利用網絡團購形成市場壟斷進入市縣基層地區

，嚴重影響群眾利益的建議》的人大建議復文中亦提到，社區團購在供應端，低價傾銷引發品牌

供應商跨省串貨、低價外採、無發票競價採購等亂象。

社區團購指的是用戶前一天在電商平台下單，隔日在自提點取貨的零售業態，商品種類包括

水果蔬菜和日用百貨等高頻消費品。２０２０年末電商平台紛紛布局社區團購業務，通過補貼戰

擴展業務，憑藉低於市場平均水平的價格，吸引消費者跟團。但隨後監管重拳接連落下，以

２０２０年１２月２２日市監總局發布社區團購「九不得」為標誌，監管在各地緊盯低價傾銷和

不正當競爭。（ｄｗ）

