【新冠肺炎】全國昨日新增本土確診回落至２３宗，廣東珠海增４宗

《經濟通通訊社２１日專訊》國家衛健委公布，１月２０日，全國確診者新增確診７３宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例５０宗，含２宗由無症狀感染者轉為確診病例；本土病

例２３宗（天津８宗均在津南區；北京５宗，其中房山區３宗、豐台區２宗；廣東４宗均在珠海

市；河南３宗均在安陽市；陝西３宗均在西安市）。無新增死亡病例；新增疑似病例１宗，為上

海境外輸入病例；新增治癒出院１９７宗。此外，新增無症狀感染３１宗，２宗為本地個案。

截至１月２０日，全國現有確診病例３１７３宗（其中重症病例１２宗），累計治愈出院病

例９７６７５宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０５４８４宗，現有疑似病例

５宗。累計收到港澳台地區通報確診病例３１０２７宗。其中，香港特別行政區１２９０７宗（

出院１２４９宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７９宗（出院７９宗），台灣地區

１８０４１宗（出院１３７４２宗，死亡８５１宗）。



＊珠海增４宗本土新冠＊



廣東省的新冠肺炎疫情尚未清除。省衞健委周五（２１日）通報前一天新增４宗本土確診病

例，患者均來自珠海市。另外，東莞市新增１宗來自香港的境外輸入確診病例。

珠海市新增的本土確診病例均來自香洲區南屏鎮，全部屬於此前病例的密切接觸者，近日主

要活動範圍未離開當地，惟各人居住在不同街道。珠海市香洲區相關疫情目前累計２９人確診，

３人無症狀感染。（ｃａ）

