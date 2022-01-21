【人行操作】官媒：降ＬＰＲ鼓勵房企借貸，房貸利率下調激活交易

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行對１月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）實施非對稱「雙

降」後，官媒《上海證券報》今早發表頭版評論稱，ＬＰＲ下調，體現了宏觀政策前置發力，有

助於穩定市場預期、增強市場主體信心，鼓勵企業增加中長期投資，對於當前擴內需、穩外需以

及房地產市場平穩運行將產生積極效果。從房企角度看，中長期貸款資金成本將進一步降低，進

而鼓勵房企願貸敢貸，較好激活房企２０２２年的投資和新開工意願；從購房者來說，房貸利率

成本進一步下調，將進一步激活合理住房消費需求，活躍交易行情。

這是１年期ＬＰＲ連續第２個月下調，５年期以上ＬＰＲ則是２１個月以來首次下調，且二

者調整幅度並不一致。專家表示，５年期以上ＬＰＲ的下調，傳導到房貸市場，將產生明顯的正

面和「減負」效應，能起到穩定房地產市場預期的作用。同時，其同１年期相比減幅下調頗具深

意，更能反映出人行將資金引導向實體經濟的意圖，意味著「房住不炒」的基調不變。

１月五年期ＬＰＲ從４﹒６５％下調至４﹒６％。據易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進測

算，以１００萬元（人民幣．下同）貸款金額、３０年期等額本息還款的按揭貸款為例，利率調

整過後，月供額為５１２６元，較調整前減少約３０元。若考慮到商業銀行可貸資金後續更加充

裕、利率有進一步下調的空間，減負效應將體現得更為明顯。（ｗｌ）

