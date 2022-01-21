【聚焦人幣】外匯局：去年全年結售匯順差２６７６億美元

《經濟通通訊社２１日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２１年１２月，銀行結匯
１７８１５億元（人民幣．下同），售匯１４８８７億元，結售匯順差２９２９億元。２０２１
年１－１２月，銀行累計結匯１６５２３５億元，累計售匯１４７９９９億元，累計結售匯順差
１７２３６億元。
按美元計值，２０２１年１２月，銀行結匯２７９７億美元，售匯２３３７億美元，結售匯
順差４６０億美元。２０２１年１－１２月，銀行累計結匯２５６１６億美元，累計售匯
２２９４０億美元，累計結售匯順差２６７６億美元。
＊全年銀行代客涉外收付款順差３５６４億美元＊
２０２１年１２月，銀行代客涉外收入３９９８１億元，對外付款３６５６３億元，涉外收
付款順差３４１８億元。２０２１年１－１２月，銀行代客累計涉外收入３８９５１０億元，累
計對外付款３６６５４５億元，累計涉外收付款順差２２９６５億元。
按美元計值，２０２１年１２月，銀行代客涉外收入６２７６億美元，對外付款５７４０億
美元，涉外收付款順差５３７億美元。２０２１年１－１２月，銀行代客累計涉外收入
６０３９９億美元，累計對外付款５６８３５億美元，累計涉外收付款順差３５６４億美元。
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