  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2022 10:23

【聚焦人幣】外匯局：去年全年結售匯順差２６７６億美元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２１年１２月，銀行結匯
１７８１５億元（人民幣．下同），售匯１４８８７億元，結售匯順差２９２９億元。２０２１
年１－１２月，銀行累計結匯１６５２３５億元，累計售匯１４７９９９億元，累計結售匯順差
１７２３６億元。
　　按美元計值，２０２１年１２月，銀行結匯２７９７億美元，售匯２３３７億美元，結售匯
順差４６０億美元。２０２１年１－１２月，銀行累計結匯２５６１６億美元，累計售匯
２２９４０億美元，累計結售匯順差２６７６億美元。

＊全年銀行代客涉外收付款順差３５６４億美元＊

　　２０２１年１２月，銀行代客涉外收入３９９８１億元，對外付款３６５６３億元，涉外收
付款順差３４１８億元。２０２１年１－１２月，銀行代客累計涉外收入３８９５１０億元，累
計對外付款３６６５４５億元，累計涉外收付款順差２２９６５億元。
　　按美元計值，２０２１年１２月，銀行代客涉外收入６２７６億美元，對外付款５７４０億
美元，涉外收付款順差５３７億美元。２０２１年１－１２月，銀行代客累計涉外收入
６０３９９億美元，累計對外付款５６８３５億美元，累計涉外收付款順差３５６４億美元。
（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告21/01/2022
【大行炒D乜】大行看淡安踏目標價　瑞聲遭兩大行唱淡
財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】加密貨幣先升後回，比特幣跌穿四萬一
中國故事20/01/2022
《神州經脈》中石油涉倒賣進口原油　LPR不對稱雙降A場仍收跌
財經熱話20/01/2022
安踏發盈喜料去年多賺近五成　大行齊祝福股價飆逾半成
財經熱話20/01/2022
傳內地擬放寬房企預售資金使用　大行觀點一文看清！
財經熱話20/01/2022
【內房債務危機】憧憬政策放鬆內房、物管飆　專家籲勿過分憧憬！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金