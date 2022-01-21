【大國博弈】美議員致信馬斯克，詢問特斯拉在華產品採購是否涉疆

《經濟通通訊社２１日專訊》美國電動車生產商特斯拉（Ｔｅｓｌａ）新年前夕宣布在中國

新疆開設一間展廳，成為最新一家捲入涉疆緊張局勢的外國企業。美國國會兩個監管和貿易委員

會的主席周四（２０日）抨擊特斯拉進軍新疆的舉動，並詢問特斯拉在中國的產品採購情況。領

導眾議院兩個籌款委員會的民主黨人Ｂｉｌｌ Ｐａｓｃｒｅｌｌ和Ｅａｒｌ

Ｂｌｕｍｅｎａｕｅｒ在致特斯拉首席執行官馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）的聯名信中提及，

特斯拉在新疆維吾爾自治區「被誤導的擴張」樹立了一個糟糕的榜樣，進一步增強了（中國政府

）的權力。

兩位議員還在信中詢問特斯拉是否採購任何在新疆生產或製造的商品，及特斯拉是否與和新

疆有關聯的企業有任何財務關係等。

新疆首家特斯拉中心開設在省會烏魯木齊。特斯拉官方微博稱，該中心集銷售、售後、交付

為一體，助力新疆用戶暢享一站式服務體驗，也為特斯拉車主的西部之旅保駕護航。該舉動在西

方國家引發了不少批評，相反在中國就受到歡迎。

在涉疆問題上，美國最近加大了對本國企業的壓力，要求它們與新疆保持距離。拜登於去年

１２月２３日簽署了一項立法，禁止進口在新疆製造的商品。截至目前，美國芯片製造商英特爾

及零售巨頭沃爾瑪均已捲入中美兩國間這場政治風暴。（ｗｌ）（ｚｚ）

