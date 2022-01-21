《神州縱橫－凌昆》中國仍要靠外需支撐經濟

《神州縱橫》中國公布的去年經濟表現一如所料高開低走，全年ＧＤＰ增長８﹒１％尚算不

俗，但第四季的４％增幅，雖意料中卻仍令人不安，展望前景更不可盲目樂觀。



＊外需強救經濟＊



去年四季ＧＤＰ增幅拾級而下，由首季１８﹒３％經７﹒９％及４﹒９％降至末季的４％。

當中包含了基數效應的拉低，但降幅之快卻反映了其他不利因素。特別是兩年平均增幅只有

５﹒１％，顯示在扣減疫情做成的波動後，宏觀基調持續走弱，由疫前的約６％進一步回落，滑

坡之勢不止。原因至為明顯：內需疲弱不堪，零售及投資的兩年平均增長更都只有３﹒９％，乃

十分低下水平。相反外貿卻顯常活躍，總量及進出口均各增逾兩成，有燙手之熱。值得注意者是

總量去年首次突破６萬億美元，竟超過日德的ＧＤＰ（分別為不足５萬億及４萬億）。順差更破

記錄地接近７０００億美元，一年所得便相當英法德等國儲備之和。中國之富已超乎想像，並由

此帶來了一些重要而深遠的影響。一是外需救了中國經濟，部分抵銷了內需的疫弱。疫情對中國

經濟有利有弊，雖壓制了服務消費但卻帶來了巨大的抗疫紅利，總體上是利大於弊。二是人民幣

將趨強勢，外資也會更多流入，令人民幣國際化的動力更強步伐更快。但同時外匯儲備上升過多

的問題也更為突出。三是中美貿戰及脫勾對美國日益不利。疫情令美國對中國入口及市場的依賴

更大，而人民幣升值將加大美國通脹，要求降低對華關稅的政治壓力更大。禁止投資中企（如商

湯等）令美國投資者及金融業損失日增，繼續推行中美金融脫勾將動搖美國金融安穩，甚或可觸

發危機。



＊應先把自己的事情辦好＊



展望新一年，若內需持續疫弱中國ＧＤＰ增長要保五也或有困難。有內地估計外需拉動增長

達兩個百分點，故以上年末季ＧＤＰ的４％計，便佔了約一半。故如無外需力捱經塌陷於停滯，

乃十分罕見現象，對世界經濟也是個噩夢。因此中國目前必須先把自己的事情辦好，宜少談發揮

大國責任和為世界貢獻中國方案中國智慧。目前急速擴大投資以振興內需乃唯一應急之道，但當

局看來對此未有足夠認識和重視。所提出的減少企業稅費和加快審批大項目等，均只是邊際性措

施難見顯效，因此難望於可見將來扭轉經齊頹勢。更須防在長時間疫弱下會出現硬着陸。幸好外

需旺勢仍可維持一段時間：這未必是長期趨勢，但在疫情不斷發展下卻將成了持續的短期效應。

現時就看當局能否好好利用這個重晨經濟的窗口期：迅速推出大型投資方案是唯一出路，望能好

自為之。《資深評論員 凌昆》



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