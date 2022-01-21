【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶３９點子，報６﹒３４６０

《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３９點子，報
６﹒３４６０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒３４２１。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３４９２，較上個交易日跌７點子，暫時
脫離逾三年半高位，上個交易日報６﹒３４８５。
交易員早前表示，農曆新年前市場結匯需求仍多，而美國國債收益率升勢暫停，美元指數下
跌，有助人民幣走勢偏強。（ｊｔ）
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