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即市新聞

21/01/2022 14:07

【中概焦點】據報騰訊音樂調整人員和組織，涉ＱＱ音樂及全民Ｋ歌

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據內媒《界面》報道，騰訊音樂娛樂集團內部昨日（２０日）
發出３號公告，對ＱＱ音樂業務線和騰訊音樂基礎架構部進行組織結構調整，同時晉升和任命部
分管理人員。騰訊音樂內部一位總監向媒體透露，本月初大部分業務中干已經得知調整細節，但
最終任免公告選擇在ＱＱ音樂業務線的年會當天宣布。
　　消息指，計鳴鐘晉升為集團總經理級別，擔任ＱＱ音樂業務線下社區產品部總經理，兼任互
動視頻產品部總經理，直接向集團ＣＥＯ梁柱匯報。計鳴鐘此前一直擔任ＱＱ音樂旗下全民Ｋ歌
負責人，也是最早孵化出這項業務的領導者之一。此外，傅鴻城晉升為集團總經理級別，擔任騰
訊音樂基礎架構部總經理，兼任ＱＱ音樂業務線下平台產品部總經理，直接向集團ＣＥＯ梁柱匯
報。梁韻恆晉升為集團總經理級別，擔任騰訊音樂企業發展部總經理，兼任內容業務線下榜單及
數據產品中心總經理，向集團董事長彭迦信匯報。
　　在架構調整方面，ＱＱ音樂業務線下新成立內容運營中心，主要負責大版權、優選和音樂人
內容的運營。該中心下成立新鮮製造工作室、星途工作室、內容運營組和熱點運營組。ＱＱ音樂
的產品運營中心同時更名為平台運營中心，新鮮製造工作室與星途工作室調整至內容運營中心，
其餘團隊和職責不變。（ｗｌ）

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