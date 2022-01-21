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即市新聞

21/01/2022 15:28

周江勇貪腐案情曝光涉政商勾結，螞蟻集團被指以入股換折價地皮

　　《經濟通通訊社２１日專訊》央視近日播出反腐紀錄片《零容忍》第五集，披露浙江省委原
常委、杭州市委原書記周江勇貪污案情。據外電引述消息人士及公開資料稱，正處監管旋渦的螞
蟻集團亦涉及周江勇貪腐醜聞案件。據報道，螞蟻集團旗下部門２０１９年以折讓價購買杭州兩
塊土地前，曾入股周江勇弟弟周健勇旗下兩間移動支付公司。
　　本集名為《永遠在路上》的紀錄片揭露其家族的政商版圖，特別提到弟弟周健用的商業擴張
之路與周江勇仕途經歷高度密合。紀錄片中雖未有點名螞蟻集團，但提及部分企業希望通過周健
勇巴結周江勇，以明顯不合理的高價購入周健勇公司的部分股權，周江勇則為這些企業在獲取低
價土地、優惠政策等方面提供幫助。據悉，螞蟻集團是周健勇旗下其中一間移動支付公司的唯一
外部企業股東，而涉事另一移動支付公司則有３間外部企業股東。
　　有報道指，周健勇擁有上海理工大學管理學院副教授的身分，但事實上更像一名商人，因為
他擁有寧波永潤等四家企業的股權。其２０１７年創立了「優城聯合信息技術發展有限公司」，
標榜地鐵互聯網＋、行業信息化、地鐵新經濟三大業務領域，且成為阿里巴巴（０９９８８）、
騰訊（００７００）、銀聯等中國網路、金融巨頭的戰略合作及技術合作夥伴。引人注意的是，
由螞蟻集團１００％全資持股的「上海雲鑫創業投資有限公司」，２０１９年３月決定入股優城
聯合，成為第二大股東，持股比重達１４﹒２８％。
　　事實上，早於去年周江勇受查時，已有傳聞將阿里巴巴和周江勇扯上關係，包括指周江勇家
族曾認購５億元人民幣螞蟻集團股份，最終獲退款５﹒２億人民幣，但阿里方面嚴正否認。
（ｗｌ）

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