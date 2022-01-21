【新冠肺炎】北京增７宗本土確診及５宗無症狀，長途客運部分停運

《經濟通通訊社２１日專訊》北京今日召開疫情防控新聞發布會，北京市疾控中心副主任、

全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火通報，２１日０時至２１日１６時，北京新增７例本土

確診病例，及新增５宗無症狀感染。龐星火稱，１月１５日以來，北京本輪累計本土病例２３例

，其中確診病例１８例、無症狀感染者５例，涉及海淀、朝陽、豐台和房山四個區。

結合流行病學調查及病毒全基因測序結果，初步判斷為兩個不同感染來源的聚集性疫情：一

是由國際郵件引發的聚集性疫情，屬於奧密克戎變異株，累計報告本土確診病例５例，均在海淀

區；二是由進口冷鏈物品引發的聚集性疫情，屬於德爾塔變異株，累計報告本土確診病例１３例

、無症狀感染者５例，涉及朝陽區、豐台區和房山區。

北京市政府新聞發言人徐和建介紹，近期北京連續新增報告多例本土新冠肺炎確診病例和核

酸檢測陽性者，呈現多點散發態勢，首都疫情防控形勢嚴峻複雜，全市各區各部門要保持全面應

急狀態，全方位嚴防死守。

據北京新發地長途客運站微信公眾號今午消息，為有效阻斷新冠病毒通過道路客運車輛傳播

，配合肺炎疫情防控工作的進行，新發地長途汽車站部分班線緊急停運。暫停運營班線的恢復運

營時間，視全國疫情防控形勢另行通知。（ｗｌ）

