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21/01/2022 12:40

【ＦＯＣＵＳ】斬斷權力與資本勾連，中紀委瞄準平台腐敗

　　【ＦＯＣＵＳ】繼「互聯網沙皇」魯煒的昔日頭馬彭波，去年被指「公器私用、靠網吃網」
；央視開年反腐紀錄大片《零容忍》原型之一公安部原副部長孫力軍，被指涉「操縱證券市場」
後；中國反腐最高機構中紀委周四（２０日）最新指，「斬斷權力與資本勾連紐帶」－－反腐推
向縱深恐山雨欲來。

＊斥孫力軍「政治和經濟問題交織」＊

　　２０２２年伊始，一部實錄落馬高官出鏡懺悔的５集反腐電視專題片《零容忍》，在內地引
發熱議。其中最吸睛的「公安部最年輕的副部長」孫力軍，三項罪名罕有包括「操縱證券市場罪
」，被中紀委斥為「政治問題和經濟問題交織」。
　　而去年以來遭「反壟斷」監管風暴吹落神壇的一眾互聯網平台巨頭，正式進入中紀委視野，
據其昨晚發布的第六次全體會議公報，明確保持反對和懲治腐敗的強大力量常在，堅定不移把反
腐敗斗爭推向縱深……著力查處資本無序擴張、平台壟斷等背後腐敗行為，斬斷權力與資本勾連
紐帶。
　　何謂平台壟斷等背後腐敗行為？聯想兩年前一波騰訊、阿里、百度、美團等互聯網公司紛紛
自爆家醜，涉及高管項目收購、供應鏈採購等貪腐，但今次涉及「權力與資本勾連」，顯然不僅
僅是收禮受賄如此簡單。

＊字節跳動解散戰略投資部時機巧合＊

　　事實上，在公報公布前，互聯網大廠字節跳動解散戰略投資部，以及國家發改委等九部委嚴
格規範平台企業投資入股金融機構的兩大消息，已顯示面對下一代互聯網興起，最高層誓要遏制
科技巨頭的影響力。
　　何解？看看字節去年一年的約６０宗投資，涉及科技、新消費、遊戲、人工智能、新能源汽

等多個賽道；再看看微軟最近斥７５０億美元收購動視暴雪，擬完成包括操作系統、雲、ＸＲ硬
件、
應用、內容的５層元宇宙布局，無不是押注人類未來將在數字世界中投入愈來愈多時間，隨時左
右每個人的消費選擇、是非好惡、乃至社會關係。
　　當孫力軍案被定性為「動搖黨的執政根基，影響黨和國家政治安全」，互聯網反腐同指向政
府在數字經濟時代的主權行使能力。大廠們的未來何去何從？《十四五國家信息化規劃》已指明
出路，前沿數字技術突破、公共衛生應急、智慧養老服務等等。

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