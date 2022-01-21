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21/01/2022 08:40

【大國博弈】美制裁中國航天科技等三實體，指控參與導彈技術擴散

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國國務院的聯邦公報指出，制裁中國的３間實體，理由是它
們參與飛彈技術擴散。
　　三家實體分別為中國航天科技集團有限公司第一研究院、中國航天科工集團有限公司第四研
究院，以及保利科技有限公司。

＊航天科技集團在港擁多間上市公司＊

　　根據資料，中國航天科技集團有限公司第一研究院又名中國運載火箭技術研究院，隸屬於中
國航天科技集團有限公司，是中國航天第一個研製基地，是中國歷史最久、規模最大的導彈武器
和運載火箭研製、試驗和生產基地。中國航天科技集團公司第四研究院，是中國最大的固體火箭
發動機設計、研製、生產和試驗的專業研究院，是國家重點國防科研單位。中航科工
（０２３５７）、中國航天萬源（０１１８５）、航天控股（０００３１）以及亞太衛星
（０１０４５）均為航天科技集團在港的上市公司。
　　保利科技有限公司是保利集團的核心成員，是中國唯一擁有武器裝備綜合進出口權的大型防
務公司，產品涉及陸、海、空、天、警、反恐等裝備。保利集團擁有１３家主要二級子公司，並
在境內外擁有７家上市公司，包括保利聯合（深：００２０３７）、中國海誠工程科技股份
（深：００２１１６）、長飛光纖光纜（０６８６９）（滬：６０１８６９）、保利置业
（００１１９）、保利文化（０３６３６）等。（ｃａ）



　

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