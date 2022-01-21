【內房困局】佳兆業５﹒２億元人民幣ＡＢＳ終止發行

《經濟通通訊社２１日專訊》身陷違約風波的佳兆業（０１６３８）發行ＡＢＳ告吹。據深
交所官網最新披露，「中信信託－佳兆業資產支持專項計劃２０２１年第一期」的項目狀態變更
為「終止」。
該ＡＢＳ發行人為佳兆業集團（深圳）有限公司，擬發行金額為５﹒２億元人民幣，受理日
期為２０２１年６月２９日。
佳兆業股價跌３﹒９２％，暫報０﹒９８港元。（ｃａ）
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