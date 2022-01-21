【大國博弈】外交部：美日聯合聲明是為了轉移視線、推卸責任

《經濟通通訊社２１日專訊》美日２０日就《不擴散核武器條約》（ＮＰＴ）發表聯合聲明

並稱。在北京，外交部發言人趙立堅主持例行記者會時表示，美日的聯合聲明，標榜對核領域全

球治理的貢獻，同時對中國核政策說三道四，完全是為了轉移視線、推卸責任，掩蓋自身在核領

域的斑斑劣跡。

趙立堅指出，美方近年來違背多邊主義精神，頻頻毀約退群，在安全領域固守冷戰思維，拉

幫結伙，極力構建各種「小集團」「小圈子」。中方奉勸美方管好自己的事，切實降低核武器在

國家安全政策中的作用，切實承擔起自己在核裁軍方面的特殊、優先責任，進一步大幅、實質削

減核武器。

趙立堅強調，中國堅定奉行自衛防御的核戰略，始終恪守任何時候、任何情況下不首先使用

核武器，明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。中國並始終將

核力量維持在國家安全所需的最低水平。任何國家只要不對中國使用核武器，都不會受到中國核

武器的威脅。中國的核政策本身就是對推進國際核裁軍進程、減少核風險努力的重要貢獻。中國

將繼續堅定致力於維護自身正當安全利益，維護世界的和平與穩定。（ｃａ）

