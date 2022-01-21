【新冠肺炎】葵涌逸葵樓出現超級傳播，許樹昌建議居民禁足３天

《經濟通通訊社２１日專訊》葵涌逸葵樓爆疫，涉及至１６人，包括１名早更保安員和１５

名居民，遍及１１層的１２個單位，分散不同坐向。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許

樹昌認為，政府應禁止逸葵樓所有居民出入３日，由政府代為送物資，確保一定時間檢測結果是

陰性才可以出社區活動，但他估計政府沒有足夠人手應付，檢疫中心亦無足夠空間讓整棟大廈撤

離。他呼籲逸葵樓居民盡可能暫時不要外出上班。他又認為政府部門可以帶頭，讓負責非緊急服

務的公務員在家工作，相信私人企業會跟隨。

當局表示，根據大廈確診居民的基因排序，與早前確診的巴基斯坦婦人屬同一品種的

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，當局追蹤後發現，這名婦人的一名確診家人早前曾到大廈垃圾房執拾

物品變賣。政府專家顧問之一，港大微生物學系講座教授袁國勇不排除有清潔工或保安員受感染

，再在大廈引發超級傳播。



＊港鐵站出現９秒傳播，建議市民戴兩個口罩及平光鏡＊



另外，上周五曾在美孚港鐵站Ａ出口的隧道相遇大約９秒，懷疑因此受感染。許樹昌表示，

２人的病毒基因排序百分百相同，美孚港鐵站Ａ出口是目前唯一知道的接觸的機會，可以肯定在

９秒發生傳播。他表示，雖然２人均有戴口罩，但少於５微米飛沫可以穿過口罩，口罩兩旁亦有

空位，飛沫亦有機會污染口罩表面，或直接經眼睛傳播，估計出現短程的空氣傳播，他建議市民

可以戴２個口罩及平光鏡。（ｃｌ）

