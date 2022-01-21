  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2022 09:33

【新冠肺炎】葵涌逸葵樓出現超級傳播，許樹昌建議居民禁足３天

　　《經濟通通訊社２１日專訊》葵涌逸葵樓爆疫，涉及至１６人，包括１名早更保安員和１５
名居民，遍及１１層的１２個單位，分散不同坐向。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許
樹昌認為，政府應禁止逸葵樓所有居民出入３日，由政府代為送物資，確保一定時間檢測結果是
陰性才可以出社區活動，但他估計政府沒有足夠人手應付，檢疫中心亦無足夠空間讓整棟大廈撤
離。他呼籲逸葵樓居民盡可能暫時不要外出上班。他又認為政府部門可以帶頭，讓負責非緊急服
務的公務員在家工作，相信私人企業會跟隨。
　　當局表示，根據大廈確診居民的基因排序，與早前確診的巴基斯坦婦人屬同一品種的
Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，當局追蹤後發現，這名婦人的一名確診家人早前曾到大廈垃圾房執拾
物品變賣。政府專家顧問之一，港大微生物學系講座教授袁國勇不排除有清潔工或保安員受感染
，再在大廈引發超級傳播。

＊港鐵站出現９秒傳播，建議市民戴兩個口罩及平光鏡＊

　　另外，上周五曾在美孚港鐵站Ａ出口的隧道相遇大約９秒，懷疑因此受感染。許樹昌表示，
２人的病毒基因排序百分百相同，美孚港鐵站Ａ出口是目前唯一知道的接觸的機會，可以肯定在
９秒發生傳播。他表示，雖然２人均有戴口罩，但少於５微米飛沫可以穿過口罩，口罩兩旁亦有
空位，飛沫亦有機會污染口罩表面，或直接經眼睛傳播，估計出現短程的空氣傳播，他建議市民
可以戴２個口罩及平光鏡。（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告21/01/2022
【大行炒D乜】大行看淡安踏目標價　瑞聲遭兩大行唱淡
財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】加密貨幣先升後回，比特幣跌穿四萬一
中國故事20/01/2022
《神州經脈》中石油涉倒賣進口原油　LPR不對稱雙降A場仍收跌
財經熱話20/01/2022
安踏發盈喜料去年多賺近五成　大行齊祝福股價飆逾半成
財經熱話20/01/2022
傳內地擬放寬房企預售資金使用　大行觀點一文看清！
財經熱話20/01/2022
【內房債務危機】憧憬政策放鬆內房、物管飆　專家籲勿過分憧憬！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金