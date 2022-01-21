【香港政情】岑敖暉認藐視法庭罪，案件押後至３月底判刑

《經濟通通訊社２１日專訊》前荃灣區區議員岑敖暉涉嫌於前年５月在其ｆａｃｅｂｏｏｋ
專頁發文，聲稱周梓樂被警察「謀殺」，違反高等法院禁止網上發布和煽動使用暴力的臨時禁制
令，他被控一項藐視法庭罪，岑敖暉今早在高等法院透過律師認罪，法官將案押後至３月底，以
聽取求情及判刑。（ｃｌ）（ｚｚ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話21/01/2022
【即市專題】內房興奮過後唞唞氣 轉吼內險股好過？
|FOCUS21/01/2022
【FOCUS】斬斷權力與資本勾連 中紀委瞄準平台腐敗
|財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】比特幣失守四萬美元，俄羅斯提案全面禁止加密貨幣
|開市Good Morning21/01/2022
潘鐵珊：港股破兩萬五後整固 美反壟斷法對科技股影響微
|大行報告21/01/2022
【大行炒D乜】大行看淡安踏目標價 瑞聲遭兩大行唱淡
|財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】加密貨幣先升後回，比特幣跌穿四萬一
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰