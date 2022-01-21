【香港政情】岑敖暉認藐視法庭罪，案件押後至３月底判刑

《經濟通通訊社２１日專訊》前荃灣區區議員岑敖暉涉嫌於前年５月在其ｆａｃｅｂｏｏｋ

專頁發文，聲稱周梓樂被警察「謀殺」，違反高等法院禁止網上發布和煽動使用暴力的臨時禁制

令，他被控一項藐視法庭罪，岑敖暉今早在高等法院透過律師認罪，法官將案押後至３月底，以

聽取求情及判刑。（ｃｌ）（ｚｚ）

