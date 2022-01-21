【新冠肺炎】樹仁大學提前下周一開始農曆新年假期

《經濟通通訊社２１日專訊》樹仁大學表示，鑑於近日疫情轉趨嚴峻，決定提前在下周一
（２４日）開始農曆新年假期，直至原定的下月７日結束。
樹仁大學行政副校長張少強表示，希望有關應變措施，能切合當前的防疫需要，亦可維持應
有的教學活動，提醒學生在農曆新年假期間，定時查看內聯網，留意校方最新的教學安排。
（ｃｌ）
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