【新冠肺炎】樹仁大學提前下周一開始農曆新年假期

《經濟通通訊社２１日專訊》樹仁大學表示，鑑於近日疫情轉趨嚴峻，決定提前在下周一

（２４日）開始農曆新年假期，直至原定的下月７日結束。

樹仁大學行政副校長張少強表示，希望有關應變措施，能切合當前的防疫需要，亦可維持應

有的教學活動，提醒學生在農曆新年假期間，定時查看內聯網，留意校方最新的教學安排。

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