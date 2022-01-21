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21/01/2022 14:05

【新冠肺炎】北河街街巿今日提早七時關閉消毒，預計明日重開

　　《經濟通通訊社２１日專訊》食物環境衞生署宣布，因應政府昨日（２０日）發出的強制檢
測公告，指明曾於指明期間及時段身處圍繞北河街市政大廈對開的人士須接受強制檢測，為保障
街市檔戶及市民的健康及安全，北河街街巿今日將提早一小時於下午七時關閉作深層清潔消毒工
作。
　　食環署發言人表示，除街市檔戶清潔消毒其攤檔範圍外，食環署人員會為街市公用地方及設
施進行徹底清潔及消毒，亦會在北河街市政大廈外圍及附近街道（包括北河街、大南街、基隆街
及桂林街）進行深層清潔。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在明日重開街市。

＊食環署九龍區牌照簽發辦事處下午暫停服務＊

　　此外，位於北河街市政大廈四樓的食環署九龍區牌照簽發辦事處會於今日下午２時起暫停服
務，並於下周一（２４日）恢復公共服務。市民如需辦理相關牌照事宜。
　　另外，食環署會在今個周末會再次聯同多個政府部門在深水埗、旺角、油尖、灣仔、中西、
沙田、荃灣及西貢多個包括外傭在內的人士慣常聚集地點進行跨部門聯合行動，呼籲他們提高防
疫意識，保持環境清潔衞生、以及遵守各項防疫規例及限制，包括群組聚集及佩戴口罩的規定。
（ｃｌ）

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